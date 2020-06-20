العمرو يكتب: في أمر التهرب الضريبي الارقام هي المهمة وليس الاستعراض !!

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

مائة عام مرت على تأسيس الدولة الاردنية الحديثة، وخلال هذه الفترة تجذرت خبرات تراكمية في جميع المجالات الادارية والاقتصادية والتنظيمية والبناء المؤسسي وتطورت الاجهزة التنفيذية، واصبح لديها موارد بشرية على مستوى رفيع وهناك خبراء قانونيون وسياسيون، على قدر عال من الفهم والخبرة، ولكن المشكلة التي اربكت الصورة وخلخلت قيم البناء الاجتماعي وأدت الى ظهور الفساد والنفاق والتملق، تمثلت بالتحالف الطبقي بين رجال السلطة ورجال المال في مجالات عديدة فأنتجت مجموعات مصلحية تبحث عن مصالحها الشخصية، أكلت الاخضر واليابس ولا يهمها الا نفسها.

بطبيعة الحال النفس أمارة بالسوء والفساد جزء من طبيعة الانسان فلا يمكن التغلب عليه الا بالردع القانوني المستقيم والتعبئة الروحية لتحسين الاخلاق، وبخلاف ذلك لا أمل من الخلاص من هذه الظاهرة او على الاقل الحد منها.

هذه الحكومة تؤكد في تصريحاتها ومؤتمراتها الصحفية انها ستعمل وفقا للرؤية الملكية بكسر ظهر الفساد بكل اشكالة سواء كان تهرب ضريبي او غسيل اموال، أو تضخم الثروة بشكل ملفت، "كأن يصبح موظف عام بفترة زمنية قصيرة مليونيرا، يمتلك القصور والسيارات والارصدة".

صوت الحكومة كان أكثر ارتفاعا وهي تتحدث عن التهرب الضريبي واستخدمت مصطلح المداهمات، وقالت انها تعمل ليل نهار لضبط التهرب، في موضوع التهرب يجب ان تكون الاجراءات مبنية على معلومات موثقة حتى نصل الى نتيجة وما يهم المواطن حقيقة هو الارقام وهذه اللغة غائبة عن قاموس الحكومة، ما ان يصدر بيان حول مداهمة شركة تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ذلك يغيب الموضوع وتغوص هذه الشركة او تلك، بإجراءات بيروقراطية طويلة ومحاكم والنتيجة غامضة وغير معروفة نريد من الحكومة الرشيدة الاعلان عن حجم التهرب وكمية الاموال المستردة الى خزينة الدولة، غير هيك لا يمكن ان يقتنع المواطن بسلامة الاجراءات وكأنك يا ابو زيد ما غزيت.

اما ما يتم الحديث عنه من قصص عن غسيل الاموال فهذا الامر يشوبه الغموض دون ان نرى شخص واحد ثبت عليه ذلك وتمت محاسبته ففي هذا الجانب ايضا لا نتائج تذكر، اما بخصوص الاشخاص الذين نمت ثرواتهم دون اثبات مصادر هذه الثروة كل ما نسمعه هو احاديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي او تصفيات بين متنافسين يحرقون اوراق بعضهم البعض والمواطن يتفرج دون ان يلمس نتائج على ارض الواقع.

السؤال المطروح ومن اجل الحفاظ على كرامات الناس وحقوقهم الشخصية ولاننا نتفيأ في ظل دولة العدالة والقانون وقضاؤنا عادل يمنح اي متهم حرية الدفاع عن النفس والقاعدة تقول ان كل متهم بريء حتى تثبت ادانته ولاننا دولة فيها قانون وفيها ضوابط وثقافة تؤكد تطبيق العدالة، لماذا لا يسن قانون من اين لك هذا؟ لانه الاشمل في ضبط التهرب الضريبي ومحاسبة الاشخاص الذين امتدت ايديهم الى المال العام ويجعل الامور اكثر انضباطا، ويطبق وفقا لمعايير الثروة بمعنى كل من بلغت ثروته رقم معين يخضع لسلطة هذا القانون وبهذا نسدل الستار على كل القضايا ونقطع دابر الاشاعة واغتيال الشخصية ونحقق العدالة شكلا ومضمونا ونحقق العائد المرجو للخزينة.

استاذ العلوم السياسية/#جامعة البترا

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