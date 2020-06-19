العمرو يكتب: الخيارات المتاحة في مواجهة قرارات الضم الاسرائيلة

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

القرار الاسرائيلي بضم اراض في الضفة الغربية وغور الاردن ليس وليد اللحظة بل مخطط له منذ سنوات طويلة ضمن سلسلة حلقات متتالية بدأت بالهجرة وشراء الاراضي من خلال الوكالة اليهودية في نهاية القرن التاسع عشر، مرورا بوعد بلور ثم قرار التقسيم فحرب 1948 حيث احتلت اسرائيل ما يقارب 75% من مساحة فلسطين التاريخية وتلاها حرب 1967 التي مكنت اسرائيل من هزيمة كل الدول العربية وابتلاع ما تبقى من فلسطين وأجزاء من سوريا ومصر ولبنان.

وحتى تنجز مشروع يهودية الدولة وطرد الفلسطينين من أرضهم وتهجيرهم منها الى مختلف اصقاع الارض اتبعت اسرائيل سياسة جديدة تحت عناوين مختلفة منها بناء المستوطنات والتضييق على الفلسطينين في عيشهم وقتل واسر النشطاء والتنكيل بهم وبناء جدار العزل العنصري لزيادة معاناة الفلسطينين.

ومع مرورالوقت واليأس من الحلول العسكرية تحولت أدوات المواجهة بين العرب واسرائيل الى الدبلوماسية بعدما واجه النظام العربي حالة انكسار جديدة عقب احتلال العراق للكويت واندلاع حرب الخليج الثانية التي لم تبقي ولم تذر.

والواضح ان اسرائيل حققت مكاسب كبيرة من مسيرة السلام التي بدأت بمدريد عام 1991 مرورا باتفاقية اوسلوا حيث استطاعت تحميل الفلسطينين مسؤولية الامن داخل المدن الفلسطينية وتفرغت الاجهزة الامنية والسياسيية الاسرائيلية لمهام أخرى استطاعت خلالها انتزاع ضمان امريكي لتنفيذ كامل مخططاتها بإجهاض فكرة قيام دولة فلسطينية ودفن هذه الفكرة للابد، وقد استفادت اسرائيل من وجود إدارة ترامب بتحقيق حلمها باعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة موحدة لاسرائيل ونقل السفارة الامريكية اليها، وتبع ذلك موقف سياسي داعم لسياسة الضم الاسرائيلية بتصريح السفير الامريكي فريدمان بان الولايات المتحدة توافق على اجراءات حكومة نتنياهو المتعلقة بضم غور الاردن واجزاء واسعة من اراض الضفة الغربية.

ردا على هذه الاجراءات هناك موقف دولي خجول ينتقد الخطوة الاسرائيلي وان كانت المانيا صاحبة اهم موقف برفض السياسة الاسرائيلية، ففي ظل هذه المعطيات ستكون الخيارات الاردنية صعبة ومعقدة وتتداخل فيها عوامل كثيرة ديمغرافية وسياسية واجتماعية.

ثمة مؤشرات تزيد من العبء الملقى على الاردن بسبب التزامه بالدفاع عن القضية الفلسطينية وايمانه بأن قيام الدولة الفلسطينية هو الخيار الانسب والوحيد لحل مسالة الصراع في المنطقة، إن حالة النظام العربي البائس تلقي بظلالها بشكل واضح على الموقف العربي برمته مما يمكن اسرائيل من المضي قدما في مخططها كما ان الموقف الاسلامي اكثر سوءا اذا تسعى كل من ايران وتركيا الى تحقيق مصالحهما ولو على حساب الدول العربية وشعوبها وقضاياها المصيرية، كما تلقي الازمة الاقتصادية بثقلها المخيف على الاردن بسبب جائحة كورونا والاثار المترتبة على الاقتصاد العالمي برمته، كما اتضح ان الفلسطينيين يفضلون المسار الدبلوماسي للتعامل مع القرارات الاسرائيلية.

إن الخيار المتاح امام صانع القرار السياسي في الاردن والاكثر تأثيرا هو ما يمتلكه جلالة الملك من أدوات دبلوماسية تستند الى احترام دولي للمواقف الاردنية وللسياسة التي ينتهجها جلالته ولوضوحه في طرح الاسس العادلة لحلحة المواقف المعقدة، وقد بدأ جلالته يلعب هذا الدور من خلال تكثيف الجهود لحشد الدعم الدولي للضغط على اسرائيل للعدول عن مخطاطاتها والاستماع لصوت السلام للوصول الى حل يرضى عنه الفلسطينين في اقامة دولتهم على ترابهم الوطني.

مواجهة قرارات اسرائيل تتطلب جهودا جبارة وموقف موحد خلف قيادة الملك ليستطيع استخدام البدائل المتاحة في مواجهة الصلف الاسرائيلي.

استاذ العلوم السياسية/جامعة البترا

ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري