بالعربي إلى كوهين : تَجَشَّأ لقمانُ مِنْ غَيْر شِبَعِ..... ولو اردت ارسالناها عبريه (עברית)

بقلم: نضال ابوزيد

يعادو بين الفينة والأخرى احد اقزام الإعلام الاسرائيلي المسمى ايدي كوهين، ليطل علينا برأسه من بين تشرذم الحالة الاسرائيلية ليصدر أزماته مع نفسه قبل دويلته، ويقدح فيمن ادموا مقلتي قادته في الكرامة،الدبابات التي يتكلم عنها بانها ستصل عبدون، اثخن الاردنييون فيها جراحا ما زالت قرية الكرامة شاهد عيان عليها.

عن أي دبابات تتكلم وهنا ساخاطبك بلسان حالك واحاججك بما قاله قادتكم الثكاله، يبدو أنك لاتقرأ تاريخك جيدا ارجع الى مذكرات الجندي الاسرائيلي آلون ليال الذي كان ضمن كتيبة الدبابات 120 التي أرسلت الى ساحة معركة الكرامة وكيف ارتجف وهو يتحدث عن الجنود الاردنيين، اقرأ ولا تقل ما انا بقارئ لانك أصم ابكم عن تاريخك (ان كان لكم تاريخ) فلا تنعق بما لا تعرف وتتحول إلى بوق اجوف، اقرأ ماذا كتب احد جنودكم واسمه أميرام بيرنبوم عن معركة الكرامة مقالا عنوانه " النزهة التي تحولت إلى كابوس"، هذا ما كتبه جنودكم وليس نحن ونشر في صحفكم وان كنت لا تقرء سوا ما يخطه حافرك، فاسمع ماقاله حاييم بارليف وهو رئيس اركانكم يوم هزيمتكم في الكرامة عام 1968، حيث قال "لم نتعود على مثل هذا النوع من العمليات في معركة الكرامة".

هذه بعض الحقائق التي رواها قادتك فلا تتملق كثيرا وانت وفق تحليل الخطاب الدعائي الذي تقدمه وعلى ضوء سيرتك الذاتية، فإن ما تمارسه لا يعدو أكثر من صورة سطحية من الدعاية الصهيونية الباليه المهترئه، ولكن بأدوات السوشل ميديا الحديثه، تستثمر هشاشة المعرفة الإعلامية في المجتمعات العربية وتعقيدات الأوضاع السياسية فيها لتطفو على سطح القذارة الاسرائيلية.

عندما كنت لاجئا من قرية في وادي ابوجميل في لبنان تبحث عن وطنا يحويك انت وابوك حييم كوهين هالالا عام 1991، كانت جذورنا كاردنيين طاربه في عبق التاريخ، إن كنت تعتقد انك بالاشارة إلى بعض الشوارع والمواقع في عمان والاردن تتذاكى وتجعل الشارع العربي، يعتقد انك تعرفها ايها الغبي فالعالم أصبح قرية صغيرة استطيع ان أدلك انت إلى الحانه التي تنام فيها ثملا على قارعة الطريق في شارع ألينبي في تل ابيب، أو على طريق بيغن، لا تتذاكى كثيرة بذكر مواقع او باستخدام عبارات عربية عامية.

اعاود واذكرك بماضيك البائس في الكرامة وأقدم لك نصيحة وانت لست اهلا لها، راجع مفكرات الحرب في وحدات جيشك التي امتلئت بجبن النساء المتلونات شقارا وسمارا وحمرا لانعرف لهن ولكم اصلا ولا فصلا، قبل ن تكتب حتى لاتكون أضحوكة امام ما لا تعرف راجع تاريخ الجيش الأردني معكم في الكرامة، وتكلم عن الميركاڤا التي يبدو أنك لاتميزها جيدا كما انك لاتميز بين امك و بين خادمتها، رحم الله الطيار المقاتل فراس العجلوني ورحم الله الطيار البنغالي سيف الله أعظم الذي توفي قبل أيام لهم حكايات مع طائرات سكاي هوك الاسرائيلية، في جعبتي الكثير ولكن.... ان عدتم عدنا واخرجنا مافي جعبتنا لنسد به فاك.