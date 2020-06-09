العمرو يكتب: الحكومة احسنت التصرف ولكن!!!

*بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

منذ بدء الاجراءات الصارمة لمكافحة فيروس كورونا اتخذت الحكومة بتوجيه من الملك قرارات صارمة أدت الى السيطرة التامة على انتشار الفيرروس، وقد اكتسبت خبرة واسعة جدا في التعامل مع هذه الجائحة، هذه الاجراءات لاقت استحسان واعجاب كبير على المستويين المحلي والدولي، لكن المشكلة تكمن بالدور السلبي والحجم الهائل للتحليلات المظللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي اوصلت الشارع الى فكرة ان الفيروس مؤامرة، وان الحكومة استخدمت الجائحة لتحقيق اهداف بعيداً عن المرض، علما بان دول الخليج تسجل اصابات بأعداد هائلة يوميا ونحن على تماس مباشر مع هذه الدول بسبب القرب الجغرافي وحجم الجالية الاردنية الكبير في تلك الدول والتي ستبدأ رحلة عودتها قريبا عبر المعابر البرية.

الحكومة وعلى رأسها الدكتور عمر الرزاز تعاملت بشفافية مطلقة مع الازمة، وليس لديها ما تخفيه على جميع الصعد سواء الحالة الصحية بشكل عام أوعدد الاصابات أو الاوضاع الاقتصادية، فكان المواطن على معرفة تامة بكل الاجراءات بشكل يومي، حتى ما تعرض له المواطن من ضرر كان وارداً في التقارير اليومية للحكومة، وهذا يسجل لها ونعطيها علامة ناجح بتقدير جيد جدا لان الشمس لا تُغطى بغربال والانجاز واضح ولا ينكره الا جاحد، خصوصا وان العالم كله يواجه هذه الظروف والتحديات وانعكست اثارها السلبية على الجوانب الاقتصادية في جميع الدول بشكل جلي وواضح.

اجراءات الحكومة في رفع القيود تدريجيا أدى الى فتح معظم القطاعات هذا الاجراء عزز الصورة السلبية لدى المواطن معتبراً كل الاجراءات السابقة لا علاقة لها بوجود المرض لذلك لم يلتزم بقواعد السلامة العامة، وهنا مربط الفرس بأن تقديرات شريحة كبيرة من المجتمع خاطئة وستنعكس سلبا، لان الناس لم تلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي، وفي حال تفشي الوباء لا سمح الله ربما سنتفوق على دول الخليج بعدد الاصابات اليومية، وعليه المطلوب من الحكومة مراجعة بعض الاجراءات التي ساعدت على الانفتاح الاجتماعي بشكل كبير دون مراعاة قواعد السلامة العامة.

في ظل هذه الظروف القاسية يتعرض الوطن لهجمة شرسة بسبب مواقف شخصية لاشخاص مقيمين بالخارج استغلوا قضايا اعتقال بعض الاشخاص من قبل الاجهزة الامنية، ومن حالة التذمر لدى البعض، والصورة الانطباعية لدى الكثيرين بأن كل شيء فاسد، إضافة الى وجود جهات مستفيدة من تطور الاحداث في الاقليم وقد بدأت تسخن لتهيئة الشارع لصيف ساخن ربما يشهد عودة الحراك للشارع من جديد مستغلة بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة ومن ضمنها الاعتقالات الاخيرة.

المطلوب اليوم لتجنب الذهاب نحو صيف ساخن اعادة قراءة المشهد بشكل متأني لناحية تطبيق سيادة القانون وتحريك الجهات الرقابية لتأخذ دورها الحقيقي في مكافحة الفساد هذه القصة التي ارهقت تفكيرالناس.

الوطن بخير ولا نكتب نفاقاُ رغم كل الاخطاء ورغم القرارات السلبية الا انه الوطن الحضن الدافئ والاقرب لابنائه، دعونا نسير في سكة الاصلاح دون ان نفقد البوصلة نحو الشتات والخراب.

الحكومة احسنت في تقديراتها والشعب بالغ في تعامله غير المنضبط مع عودة الحياة لطبيعتها.