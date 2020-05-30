بقلم : نضال ابوزيد

حمل وجود ثلاث وزراء إلى جوار رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال الايجاز الذي اعلن فيه عن جملة قرارات تعلقت بتخفيف حذر للحظر، وهم الحموري وجابر والعضايله، حمل هذا الظهور رسالة عميقه توحي بأن فريق كورونا الذي قاد الاشتباك المباشرة مع الازمة بأقل الأخطاء هو من رافق الرزاز في مؤتمر اعلان النصر الذي حمل لغة الإعلان الحذر وهي خطوة في الاتجاه الصحيح في حسابات الرزاز وفريقه المرافق، تحسبا لأية ارتدادات قد تنتج بعد اعلان النصر على كورونا والظفر بالنجاح في خطوة قد توصف بالتسرع، خاصة أن هناك تجربة سابقة حين تكرر صفر الاصابات المتتالية الا ان حادثة سائق الخناصري او بشكل أدق بروقراطية الإجراءات الحكومية من بعض الوزراء المعنيين بملف المعابر الحدودية هدمت آنذاك كل النجاحات وإعادة الحالة للمربع الأول، فكان اسلوب اعلان التخفيف لإجراءات الحظر وعدم الإشارة علنا إلى النصر المباشر على فايروس كورونا رغم انه إجمالا قد تحقق، امرا كان في مكانه.

ثمة نشاط إعلامي لافت لوزير الصحة سعد جابر (رغم نشاطه الذي لايمكن انكاره خلال الازمة)، اعقب المؤتمر، حيث تم رصد ابوسلطان في المؤتمر ومن ثم اعقبه ظهوره على شاشة قناة المملكة التي يبدو أنه اي جابر يرتاح لمقاعدها، اعقبها نشاط غير مألوف على مواقع التواصل الاجتماعي، في مؤشر على أن جابر استغل المشهد لإدامة زخم الظهور و استثمار الفوز، وهو إعادة تموضع وعدم التقوقع، رغم ان الخميس للعائلة كما قال جابر في لقاء سابق على قناته المفضله المملكة، كان الملفت بحديث جابر خلال هذا النشاط عبارة التقطتها الأذن المتابعه لابوسلطان حين قال في احد ايمائته " قلبي بدو يطير من الفرح" تعبيرا عن نشوة النصر الحذر على كورونا، في حين التقطت إشارة أخرى له في حديثه لمذيع المملكة عامر الرجوب حين قال ان ابنه طبيب ولايعمل وانه لايزال يدفع عليه، واستطرد في اجابته لسؤال الرجوب حين قال له بجملة معترضة "الآن بتدبره"( والآن تحمل إشارة قد تعني بعد الجهد وتحقيق النصر لديك الوقت حتى دبره) ، ليرد عليه ابوسلطان بجملة مقتضبه "ماعندي واسطة"، حديث حمل في ثناياه نشوة النصر التي يشير حراك جابر انه يستثمر فيه ولا يحاول ان يستاثر به.

اعقبها حوار مسائي بين وزير العمل نضال البطاينة وبعض المعلقين على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حين رد البطاينة على احد التعليقات التي سألته عن رضاه عن وضعه كوزير ليجيب البطاينة بكل دبلوماسية وهنا اقتبس للدقة " الي بدري بدري والله يفرجها على الجميع"، في مؤشر واضح من خلال الردود ان البطاينة كان لديه متسعا من الوقت للنشر والرد و التعليق مساء الخميس ولم يدخل في حلقة الرزاز او يظهر في احتفالية النصر لفريق الاشتباك.

ثمة ايحاءات حملها النشاط المكوكي للفريق الوزاري عشية اعلان النصر، يمكن تصنيفه من وجهة نظر تحليلية إلى ثلاث أقسام، قسم الاشتباك الذي ظهر واشتبك وعزز ظهوره بعد المؤتمر، وقسم حاول ولم يجد له مكان بسبب تراكم أخطاء ازمة كورونا عليه، وقسم لا مع هذا ولا مع ذاك و لم يحاول ولم يجتهد ولم يظهر في المشهد اصلا من أوله حتى يظهر في آخره وأقل مايمكن وصف بقسم الصدفة، فهل يكونوا مخالطين لفريق "الي بدري بدري" ام ضمن فريق "الي ما معه واسطة".