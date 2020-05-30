اخبار حملت الصبغة الامنية رسائل للداخل والخارج، في ظل اقتراب قرار الضم وحالة الفوضى للداعم الامريكي

بقلم: نضال ابوزيد

طالعتنا الاخبار الرسمية بثلاثة اخبار حملة صبغة أمنية كان اولها وابكرها خبر حمل تفاصيل نجاح دائرة المخابرات بافشال عملية إرهابية لذئاب منفردة ضد أهداف أمنية، تبعها افشال القوات المسلحة محاولة تسلل من الاراضي السورية وضبط كمية من المخدرات، اعقبها ضبط مطلوب امني خطير إضافة إلى عدة قضايا أمنية تنظر فيها محكمة أمن الدولة التي فتحت أبوابها امس بعد فترة إغلاق بسبب ازمة كورونا.

ثمة رسالة واضحة للداخل بان الاجهزة الامنية بكافة تفرعاتها بالمرصاد،جهاز المخابرات لايزال يضع التهديد الإرهابي تحت المجهر ، الجيش سياج الوطن، يضرب بيد من حديد ويمسك الشريط الحدودي مع دول جوار تعصف فيها الازمات والاضطرابات الامنية، الأمن العام يمسك بزمام الحالة الامنية الداخلية بكافة اجهزته وعلى رأسها جهاز البحث الجنائي يبدع في ضبط الحالة الجنائية في أدنى مستويات للجريمة تسجل في المملكة منذ عقود وفق إحصائيات رسمية، حلقة أمنية متكاملة بذلت جهود جبارة خلال ازمة كورونا لاتزال ترصد وتراقب وتخطط وتنفذ وتضرب بيد من حديد لكل من يحاول المساس بامن الوطن، ورسائل للخارج تؤكد منعة وقوة اجهزة الدولة الامنية، رغم كل ما تحمله ازمة كورونا من ارتدادات اثقلت جسم الدولة الاقتصادي الا ان يقظة اذرع الدولة الامنية تبقى مثار إعجاب الداخل تعالج التحديات الداخلية ورسائل تحذير للخارج تقف في وجه التهديدات الخارجية.

حيث تأتي هذه المطالعات الإعلامية والامنية في ظل مايشهده المسار الدبلوماسي من جهود تقوم به الخارجية الأردنية على خط افشال ومنع شرعنة القرار الاسرائيلي بضم غور الاردن والذي يقترب من الموعد الذي اعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نيتانياهو ويشهد عملية تهيئة للبيئة الداخلية الاسرائيلية والبيئة الخارجية للإقليم والعالم، من خلال التصريحات الاسرائيلية المتكررة يوميا والتي يلاحظ ارتفاع مستوى التصعيد فيها.

وتتقاطع المحاولات الاسرائيلية لاستعجال عملية ضم غور الاردن مع الاضطرابات التي تشهدها الساحة الأمريكية وارتباك الإدارة الأمريكية الداعم الاقوى للقرار الاسرائيلي، والتي لم يلتقط من وزير خارجيتها على غير العادة منذ بداية الاضطرابات في الولايات الأمريكية اية تصريحات تتعلق بالقرار الاسرائيلي في مؤشر على انشغال الإدارة الامريكية بالأحداث الداخلية وإعطاء أولوية لمعالج قضايا تتعلق بالأمن الداخلي بعيدا عن الرغبات الاسرائيلية بضم غور الاردن.

وتأتي هذه التشابكات في الاحداث في ظل تطمينات صدرت عن جلالة الملك وهنا اقتبس من تصريح لجلالة الملك حين قال " القادم أفضل" اعقبها تصريحات صدرت اول امس قال فيها " إننا سنخرج من الازمة اقوياء"، رسائل طمئنة بثها جلالته، تعطي الشارع الثقة بأن الحالة الأردنية ستتجاوز كالعادة كل التحديات الداخلية وستواجه كل التهديدات الخارجية بتوجيهات رأس الدولة جلالة الملك.