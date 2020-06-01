العمرو يكتب:دلالات التمديد لجمال الصرايرة رئيسا لمجلس ادارة البوتاس

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

شكلت شركة البوتاس العربية على مدى سنوات عديدة مضت رافعة مهمة من روافع الاقتصاد الوطني لاسباب عديدة منها توفير العملة الصعبة وضخ ما يقارب مليار دولار في القطاع المصرفي سنويا وتشغيل اكثر من ثلاثة الاف عامل في مصانعها الرئيسية والحليفة ودعم خزينة الدولة بمئات الملايين من الدنانير سنويا على شكل ضرائب وارباح لمساهمات الحكومة فيها، وخدمة المجتمع المحلي من خلال الدعم السخي في كافة المجالات؛ فنجد ان الشركة تدعم القطاع الصحي والبلديات والتعليم والاندية الرياضية والجمعيات الخيرية بعشرات الملايين سنويا، كما ساهمت بإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي في الاغوار الجنوبية.

ومنذ تسلم جمال الصرايرة ادارتها لمس الجميع هذا الاداء وهذه الجهود وهذا العطاء المميز الذي كان آخره دعم صندوق همة وطن بأكثر من 25 مليون دينار، وقد جادت الشركة بكل ما لديها من امكانيات للوقوف الى جانب الوطن بهذه الجائحة، كما ابدعت الشركة في التخطيط الذكي لتنويع المنتجات للوصول الى مزيد من الاسواق وتطوير الصناعات بغية توفير فرص العمل للاردنيين ورفد خزينة الدولة بالمزيد.

هذا الاداء عززه جلالة الملك وولي عهده بزيارة مصانع الشركة في الاغوار الجنوبية حيث استمع جلالته الى تفاصيل الخطة الشاملة التى قدمها الصرايرة بين يدي جلالته عن عمل الشركة الحالي وخطتها المستقبلية حيث نالت اعجاب جلالة الملك بذلك.

التمديد لجمال الصرايرة لادارة الشركة يعني اطمىنان المجتمع المحلي باستمرارية الدور الذي تقوم به في خدمته ويعني تواصل العطاء ضمن ضوابط ليشمل ربوع الوطن من شماله الى جنوبه.

مجلس ادارة الشركة بقراره هذا كرم الشركة وكرم المجتمع باستمرار الاستقرار والعطاء، وثبات السياسات للشركة والاستفادة من خبرة عبقرية ساهمت بشكل جلي في تعزيز نجاحها، حتى اصبحت اهم شركة تساهم فيها الحكومة واليها تتجه الانظار لدعم اقتصادنا الوطني ..

بهذا التمديد نبارك للشركة وللعاملين فيها وللوطن ونأمل بمزيد من النجاح والتقدم لها ولكل منسوبيها.

ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري

استاذ العلوم السياسية/ جامعة البترا