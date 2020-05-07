بعد العيد قرارات داخلية مركبه والملفات الاقليمية تتضح والرد الاسرائيلي ثلاثي الأبعاد

بقلم : نضال ابوزيد

في الوقت الذي بدأت تتضح فيه ملامح ملفات المنطقة التي كانت مستعصية لعدة اسباب على راسها ملف كورونا، حيث اوردنا في مقال سابق ان حكومة الكاظمي في العراق تتجه إلى الثقة وقد تم الإعلان رسميا على منح الثقة للرجل الذي انتقل من الصحافة إلى الاستخبارات إلى رئاسة الوزراء في الملف الأكثر جدلا سواء داخل العراق او في الاقليم وحتى دوليا، تزامن ذلك مع بدأ تشكيل الحكومة الاسرائيلية برئاسة نيتانياهو والتلويح بضم غور الاردن والضغط الكلامي المستمر عبر وسائل الاعلامي الاسرائيلية وخاصه المحسوبه على تيار اليمين الاسرائيلي، حيث اوردت صحيفتي جازورليم بوست ومعاريف في مقابلة مع ايهود بارك نشرت في 1 أيار الجاري، لم تلتقطها على مايبدو بوصلة الراصد بعمق كون ظاهر عنوانها تعلق بالحرب الاسرائيلية في جنوب لبنان مما ابعد على مايبدو عين الراصد الأردني عنها ( الا من رحم ربي)، وكعادة الصحافة الاسرائيلية تركت إشارات ضمنية بين أسطر المقال ورسائل في ثناية المقابلة.

أشارات ورسائل الصحيفه الاسرائيلية بدت واضحه من خلال كلام ايهود باراك في المقابلة و التلويح بخيار تحريك الشارع الأردني على غرار ماحدث في السبعينات، وبدت واضحة اكثر حين تعمق باراك وكشف ان خططا كانت موجوده بعد حرب 2006 مع حزب الله على ترحيل الازمة إلى الجانب الأردني والتلويح بخيار الوطن البديل.

يبدو أن حالة الاستقرار الداخلي الأردني والنجاح في استيعاب ملف ازمة كورونا بدأ يزعج الجانب الاسرائيلي الذي يشعر ان العلاقات الرياديه لجلالة الملك مع الاتحاد الأوروبي قد اربكت مشاريع اليمين الاسرائيلي حيث لايزال الاتحاد الأوروبي يرفض مشروع ضم غور الاردن وحتى الإدارة الأمريكية بدأت تلوح بأن الموافقة على الضم مشروطة بإقامة دولة فلسطينية كل ذلك دفع تل ابيب للتحرش إعلاميا في الاردن من خلال منصات اليمين المتطرف جاروزليم بوست ومعاريف، والمأخذ هنا على حكومة الرزاز ان الصفدي الذي اخذ قسط وفير من الراحه خلال ازمة كورونا، لايزال يتبع اسلوب الرد الناعم والذي تمثل ببيان يتيم للخارجية امس برفض الأردني والتنديد بإعلان إسرائيل إقامة وحدات استيطانيه جديده، علما ان هناك العديد من الخيارات التي كانت تستطيع الخارجية الأردنية استغلالها واحراج تل ابيب بها.

ثمة ملامح مرحلة مركبة بدأت تتضح إقليميا، في ظل تشابك ملفات داخلية، لازالت ضمن نطاق السيطرة الحكومية، حيث انه رغم ارتفاع مؤشرات التكهنات الإعلامية وكثر التساؤول والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول تغييرات اساسية منتظره في بنية التركيبة السياسية على رأسها الكابينة الوزارية ومجلس النواب، اكتفت الحكومة وأجهزة الدولة ببعض التسريبات عبر بعض المنابر والمنصات الإعلامية التي لم تعرف ان تصوغ حتى التسريب مما زاد الموقف ضبابيه وغموصا، و يبدو أن المراقبين لتطورات التغيير مقسمين إلى قسمين قسم شعبي ممثل بالشارع يريد أن يرى كشف حساب الشخصيات التي إدارة المرحلة السابقة ويتشوق لرؤية استبعاد اسماء فشلت في ادارة وزاراتها خلال الازمة، وقسم اخر يتمثل بالنخب التي لايهمها من فشل او نجح في ادارة ازمة كورونا ولا يهمها الازمة اصلا، حتى ان بعض النواب الذي فقد واختفى خلال ازمة كورونا حتى ظن الشارع ان بعضهم توفي او كاد الشارع ان يعمم عنه بعبارة خرج ولم يعد، يلوح بخيار التمديد لمجلس النواب بعد أن استفاق من سبات الفجر والليالي العشر، ومايهمه من هذه المرحلة هو الاستثمار السياسي وكيف ينتزع مكسب ضمن خيار الربح والخسارة من ازمة كورونا وعلى حساب ماتم إنجازه من اعجاز.

يبقى رئيس الوزراء عمر الرزاز ممسكا بخيط الازمة في جانبها الصحي بسبب كفاءة فريقة الطبي برئاسة الدكتور سعد جابر، ولكن مؤخرا ظهرت ثمة تشابكات في المستوى الاقتصادي توحي بأن المرحلة تتطلب فريق تدخل سريع بمواصفات اقتصادية خاصة، يحمل علامة الجوده (ISO)، كما أن بعض الإشارات التي بعث بها الرزاز خلال لقائه مع منتدى الاستراتيجيات بنظام VTC توحي بأن حدود معرفة الرزاز بقرارات التغيير لم تتجاوز الدوار الرابع علما انه ارسل إشارة خلال تصريح له قبل يومين بأن " المنعه الاقتصادية تتطلب الدمج في الوزارات والموسسات"، هذا يؤكد بأن الرزاز لديه رؤية لمرحلة التغيير الا انه لايعرف اكثر من ما يقول، ويبدو انه بانتظار اتضاح الرؤية فيما يتعلق بأزمة كورنا.

في ضوء هذه الصورة يبقى الجميع يرصد ويراهن على عامل الوقت بانتظار ما ستؤول اليه الأحداث، ثمة مؤشرات عميقة تؤكد بأن الأيام التي ستعقب عيد الفطر ستحمل في طياتها قرارات في المستوى الاستراتيجي والعلاقه الأردنية الاقليمية والدولية وفي المستوى السياسي ستتضح ملامح الانتخابات البرلمانية والتغيير الوزاري وفي المستوى التكتيكي تتعلق بارتدادات ازمة كورونا على الشارع وهو مايهم المواطن الذي أصبح يرصد قوت يومه اكثر من رصده لتشابكات المصالح وتربص المناصب، ولسان حاله يقول أولى لك فأولى.