دلالات ظهور تصريحات لوزيري اعلام و وزيري تربية وتعليم سابقين فجأه

بقلم : نضال ابوزيد

لوحظ خلال 48 ساعه الماضية حراك إعلامي غير طبيعي تمثل بخروج وزيري اعلام سابقين وهما سميح المعايطة و محمد المومني بتصريحات بفارق زمني بسيط تعلقت بانتقادات لاذعه للإجراءات الحكومية خلال ازمة كورونا، سبقها خروج نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور محمد الذنيبات وتوجيه انتقاد للأداء المالي للحكومة وكشفه أرقام تتعلق بالتكاليف اليومية للأزمة، فيما كانت المفاجأه التي حملتها تصريحات الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي السابق الذي اقيل على خلفية حادثة البحر الميت والغريب انه عضو في لجنة الاوبئة وانتقد عمل لجنة الاوبئة حيث أثارت تصريحاته ضجة في الأوساط الإعلامية المحلية وتناقلتها وسائل اعلام خارجية وتعلقت تصريحاته بمبررات فرض الحظر وإجراءات لجنة الاوبئة، مما دفع وزير الصحة سعد جابر ليؤكد في جملة مقتضبه جاءت ضمن ايجازه اليومي من المركز الوطني لإدارة الازمات يوم امس بأن الوضع الوبائي مستقر والاجراءات ممتازة وضمن البروتوكول الدولي ملمحا برده إلى ماورد على لسان المحافظة، وتاتي ضمن هذا المساق استضافة عمر كلاب لوزير الصحة سعد جابر بشكل واجه انتقادات لاذعه من الشارع بسبب الاستضافة التي لم تليق بسعد جابر.

ثمة تقاطع واضح في الظهور الاعلامي المفاجأ لبعض الوزراء السابقين حيث أن جميع التصريحات التي صدرت خلال 72 ساعة الماضية وبالتحديد منذ ظهور مؤشرات تخفيف القيود الحكومية واستقرار الوضع الوبائي، وجهت انتقادات واضحه للاداء الحكومي، وجميعها صدرت عن وزراء سابقين وجميعها تعلقت باجراءات تكتيكيه او تنفيذية، والغريب ان جميعها ايضا تعلقت بتساوؤلات يطرحها الشارع، كما حمل ظهور الدكتور سميح المعايطة وزير اعلام وناطق باسم الحكومة سابقا و الدكتور محمد المومني وزير اعلام وناطق باسم الحكومة سابقا أيضا بفارق زمني لم يتجاوز ساعات، دلالة غريبه.

نشر بتاريخ 28 نيسان اي قبل انطلاق التصريحات بيوم واحد مقال على صفحة موقع وطنا اليوم الاخباري حمل عنوان ( الاستثمار في الازمة واختفاء الاحزاب والنخب السياسية)، أشار المقال إلى أن هناك مؤشرات تدل على محاولات استغلال الازمة من أجل الاستثمار السياسي بها من قبل بعض الاحزاب و النخب السياسية، حيث يندرج تقاطع التصريحات السابقة والظهور المفاجأ الذي بدأ يطفو على السطح لبعض الشخوص السياسية بأننا نتجه إلى مرحلة استثمار للأزمة من بعض النخب السياسية التي تراقب المشهد وتترقب تغييرات تشمل التشكيلة الوزارية الحالية، كثر الحديث عنها مؤخرا، حيث من المتوقع ان نشهد خلال الأيام القليله القادمة ارتفاع وتيرة التصريحات وظهور وجوه كانت غائبة وقد تبدأ مرحلة الاستثمار السياسي في الازمة وعودة الحياة إلى أعضاء مجلس النواب وقد يتطور الموقف بأن نشهد بيانات قد تصدر عن الاحزاب التي عاشت سباتا شتويا طول مدة الازمة.