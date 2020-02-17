بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

هناك شريحة عريضة من أبناء وطني تعاني وهي تسعى ليل نهار لتأمين لقمة عيشها وهناك شريحة مترفه تمارس كل انواع الترف دون اي مشاعر ايجابية تجاه الفقراء والمعدمين وكل هم هذه الشريحة اشباع ملذاتها، وفي نظرة عميقة لترتيبات الحياة الفطرية تجد ان أمورا خارجة عن الارادة تحكم حالة وجود الشخص في شريحة دون ان يكون له دور في ذلك، وهناك حراك اجتماعي متغير على سلم الدرجات الاجتماعية تحكمه ظروف ومتغيرات قد يساهم فيها الفرد بنفسة وقد تساهم الظروف المحيطة بذلك، فهناك من يسعى لتغيير واقعه الاجتماعي ولكن دون جدوى وهناك من يستمري الفقر والحاجة ولا يفكر ابدا بمغادرة المربع الذي يعيش فيه، سبحان الله هذا موجود في كل المجتمعات في هذه الدنيا وعلى مر العصور.

حادثة اربد نبهت الى سلوك وممارسة ربطها البعض بسلوك موظفي البلدية وتعاملهم مع صاحب بسطة المرحوم"انس الجمرة" الذي لم يحتمل الظلم في قطع رزقه وحرمانه وأطفاله من قوت يومه، فمارسوا سلطتهم دون أي اعتبار للواقع الاليم والظروف الصعبة التي يعيشها الشاب الجمرة وهو يكد ليل نهار لتأمين لقمة عيش ابناءه.

هذه الحادثة يجب ان لا تمر مرور الكرام دون اجراء مراجعة حقيقية وتوعية ضرورية للعاملين بمؤسسات الدولة الذين لهم احتكاك مباشر مع الطبقة الفقيرة في البلديات وباقي مؤسسات الدولة بهدف خلق ثقافة التراحم وحسن التواصل والتعامل مع المواطنيين حتى لا تتكرر حادثة ظلم تؤدي الى خلق توتر نحن بغنى عنه.

عقلية الموظف البسيط تحكم تعاطيه مع كثير من الحالات وقد ينظر الى فعل بسيط وتافه على انه أكبر المصائب فيفتعل قصة وكارثة من لاشي,وانا شاهدت بأم عيني ان حوارات ومواقف بسيطة ادت الى خلق ازمات نحن بغنى عنها، وبنفس الوقت تحكم الاخر نفس العقلية الجامدة غير المرنة التي تؤدي الى تأزيم الموقف، وربما تخلق حالة تحدي يتبعها مشاكل قد تطول دون حل، والمثل يقول مستعظم النار من مستصغر الشرر

ما يحدث في بلدنا يحدث في غيره ولكن لدينا المشاكل اعقد واصعب، وهذا مرتبط بالتنشئة والعقلية الجامدة التي تحكمها ضوابط اجتماعية.

انتحار انس الجمرة لن يولد ثورة كما يتمنى البعض وللاسف لن يتم محاسبة من تسبب بذلك، والحادثة اليمة ولكنها محدودة وفردية وليست نهج، القصة برمتها يستغلها البعض لاسباب تتعلق بعدم تحقيق العدالة الاجتماعية والمحاباة في تطبيق القانون وحصول المتنفذين على كل التسهيلات وسدها بوجه الفقراء هذا الحال اذا استمر بنفس الوتيرة سيخلق حقد طبقي قد يستغل حادثة انس وغيرها لاعلان حالة الفوضى.

في الوطن عقال ويريدون استقراه وامنه ولا يسيرون خلف اصحاب الاهواء والاجندات المشبوهة وهذه الفئة تعلي مصالح الوطن وتجعلها فوق الجميع فيجب دعم موقفها بإجراءات على ارضالواقع تجعلهم اكثر قناعة بمواقفهم ودفاعا عن ايمانهم العميق بالحفاظ على تراب الوطن.

انتحار انس الجمرة يجب ان يكشف الغشاوة عن عيون المسؤولين ليروا حجم الظلم والقهر والطغيان الذي يتعرض له الغلابا والمساكين على يد مسؤولين من نفس الشريحة اوصلتهم الواسطة ليتسلطوا على رقاب الناس.