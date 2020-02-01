العمرو يكتب: مؤتمر وزراء الخارجية العرب وصفقة القرن والهروب الى الامام

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

حتى لا يضيع الوقت ونهرب الى الامام بمؤتمرات خطابية وحتى لاينفرد ترمب ونتنياهو برسم خريطة المنطقة فلا بد من موقف صلب وخطة عمل مدروسة تتبناها الحكومات العربية بقيادة أكبر دولتين عربيتين مصر والسعودية وتشكيل مجموعة ضغط قوية تستخدم سلاح الدبلوماسية والاقتصاد والجيوبولتيك للضغط على سياسة الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل، واشعال حركة الرفض الشعبي داخل فلسطين(الضفة الغربية) بعيدا عن صواريخ حماس منتهية الصلاحية.

الموقف العربي الموحد وتوزيع الادوار ربما يستعيد الامل في الغاء هذه الصفقة المشؤومة التي قضمت 91% من أرض فلسطين التاريخية والغت اي امل في قيام دولة فلسطينية وستبقي على دور وظيفي للسلطة وهو قمع المواطنيين الفلسطينين.

هذه الصفقة كشفت القناع عن الوجه القبيح للسياسة الاسرائيلية المدعومة من اليمين الامريكي والمتمثل بسياسة فرض الامر الواقع وإذا تم تخدير الشعوب العربية واحباطها ستمر هذه الصفقة وهذه السياسة المشؤومة وستتحق لاسرائيل كل المغانم على الارض ونحن لانفعل الا الشتم والتخوين ضد بعضنا البعض.

اجتماع وزراء الخارجية العرب جيد ولكن اقتصاره على البيانات والكلمات والشجب والاستنكار سيعزز الموقف الاسرائيلي لتمضي في غيها وتحقيق مشروعها ونحن نلطم ونصرخ دون ان نقدم أي شيء على ارض الواقع.

العرب لديهم امكانيات مادية ودبلوماسية واقتصادية إذا ما تم استثمارها بشكل جيد ستأتي نتائجها ايجابية فعلى الجانب الدبلوماسي الملك عبدالله الثاني قادر على خلط الاوراق سواء على مستوى الراي العام الامريكي الداخلي او على المستوى الدولي لما يمتلكه من براعة وفن وحنكة سياسية وقبول لدى الاوساط العالمية فهو صاحب شخصية كارزمية قادر على عمل الكثير أذا تم دعمه بقاعدة رسمية عربية ووفاق وموقف موحد.

كما أن مصر والسعودية والامارات لديهم ثقل عسكري واقتصادي مهم ويستطيعون الضغط لاعادة تركيب المعادلة وفقا لخطط السلام التي طرحها العرب في فاس وفي بيروت وماتم من خطوات بعد موتمر مدريد الذي انبثقت عنه اوسلوا ووادي عربة.

هذه الحكومات الاربعة هي رأس الرمح يساندها موقف عربي رسمي وشعبي للتخلص من هذا الانكسار والهزيمة المعنوية والنفسية والمادية، لان الاكتفاء بالشجب والاستنكار فقط يخدم المشروع الاسرائيلي، فعلى مصر ان تنهي تمرد حماس في غزة وعلى الفلسطينين ان يعدوا برنامجاً لما يمكن قبوله في ظل المعادلة المختلة والعمل الفوري لجمع كلمة العرب حول موقف موحد قابل للتنفيذ وفقا للقرارات الدولية وعلى قاعدة حل الدولتين، وفي الجانب الاردني وحتى يتم دعم هذا التوجه وتفويت الفرصة على اية اخطار قادمة، على الدولة الاردنية دسترة فك الارتباط واصدار قانون يحرم تجنيس اللاجئين ليبقى مفعوله قائما حتى قيام الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني وحل مشكلة اللاجئين.

على العرب ان يستفيدوا من التجارب السابقة وان يعلموا جيدا ان الصراع مع اسرائيل ووقف مشروعها يتطلب مواقف صلبة وثابته وليس شجب وشعارات وعلى الفلسطينيين ابتداءً توحيد موقفهم وكلمتهم، ومن المعيب ان يكونوا منقسمين ومتناحرين وهم تحت حراب المحتل ويتهمون الاخرين بالخيانة، وعليهم ان يعطوا نموذجا لاخوتهم العرب بدلا ان يكونوا فصائل باجندات دولية.

ما زال الامل قائم باحباط هذه الخطة وافشالها ان صدقت النوايا واخلص الفلسطينيون لقضيتهم حتى لا يظلون المشجب الذي يُعلق عليه تقاعس الاخرين.

*استاذ العلوم السياسية/جامعة البترا

*ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري