العمرو يكتب:صفقة القرن قرار تقسيم جديد بصبغة امريكية تلمودية

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

أبر الرئيس الامريكي ترامب بوعوده وكشف عن وجهه الحقيقي بالوقوف الى جانب اسرائيل ونفذ برامجه الانتخابية وتعهده بانهاء الصراع العربي الاسرائيلي على طريقته وقد اتخذ خطوات لم يجرؤ رئيس سابق لامريكا على اتخاذها، إذ قرر وبصورة مباشرة وسريعة وبدون سابق انذار فيما سبق الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لاسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس، وحتى وهو يطرح خطة السلام أكد الليلة بأن القدس الموحدة وليس المجزأة عاصمة ابدية لاسرائيل، هذا الموقف اليميني المتشدد جاء وهو يروج لصفقة القرن ويريد من الفلسطينيين والعرب قبولها، صفقة القرن كما يريد تسميتها وهو الضليع بالبزنس اصر على اعتبارها صفقة يربح فيها الكل، من وجهة نظره ولكن كيف وهي تحقق كل تطلعات اسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.

ترامب اعاد خلط الاوراق من جديد وانهى قرارات مجلس الامن 242و338 المتعلقين بانهاء احتلال اسرائيل للضفة الغربية والعودة الى حدود ما قبل الرابع من حزيران 1967، باعتبارهم جزءاً من الماضي، الموضوع الاهم هو خلط السياسي بالديني لارضاء حكومة اسرائيل اليمينية والانجيليين الامريكيين المؤيدين بقوة للرؤية الصهيونية.، ووافق ترمب على برنامج نتنياهو قبل ان تعلنه اسرائيل وهو ضم غور الاردن وجزء من أراضي(ج) وهي ما يطلق عليها يهودا والسامرة، والاخطر من ذلك بان لا أحد يجرؤ او يقبل بهذه الصفقة رغم اليقين الثابت بعدم وجود اي فكرة تتم من خلالها مواجهه الصفقة، إلا الشجب والاستنكار ومع مضي الوقت تصبح الصفقة بكل تفصيلاتها أمر واقع وبالمقابل لن يحصل الفلسطينيين على شيء.

قرار التقسيم لعام 1947 كان الخدعة الاولى وبعدها الهدنة التي اوقفت حرب 48، ثم حرب 1967 التي اضاعت ما تبقى من فلسطين، حتى وصلنا الى الحلول الاستسلامية التي قادتنا الى اوسلوا ووادي عربة، ونتيجتها سرقة فلسطين والقدس، وانتهت بصفقة القرن مع الضمانات الامريكية التي تفاخر بها الرئيس ترمب وسط الحضور وذكر نتنياهو فيها بما في ذلك الجولان المحتل.

صفقة القرن هي صفعة العصر التي ستنهي كل الامال بحلول سياسية قابلة للحياة لان ما تريده اسرائيل شرعنة احتلالها لفلسطين وبسط سيطرتها على القدس والاخطر من ذلك اجبار الدول العربية على الاعتراف بذلك.

صفقة القرن ربما تتعثر مسيرتها في البدايات واخشى ان تكون ردة الفعل الانية مجرد ردود غاضبة دون برنامج فعلي يستطيع ايقاف المخطط الصهيوني.