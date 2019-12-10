العمرو يكتب: تعديل شروط اتفاقية الغاز مع نوبل انيرجي اكثر واقعية من إلغائها

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

اتفاقية الغاز التي عقدتها شركة الكهرباء الاردنية المملوكة للحكومة مع شركة نوبل انيرجي الامريكية التي تملك 40% من حقل ليفاثان في البحر المتوسط اخذت اهتماما متزايدا لدى الاوساط الشعبية التي تعتبر ذلك تطبيع اقتصادي مع الجانب الاسرائيلي، وفقاً لمتطلبات اتفاقية وادي عربة، وللرؤية الامريكية للشرق الاوسط الجديد وايضا تعتبر جزءاً من توجهات الادارة الامريكية الحالية التي تطرح قضية التعاون الاقتصادي اولا من أجل احياء عملية السلام.

بخصوص التطبيع الرسمي الحكومي مع اسرائيل قائم فهناك سفارات متبادله كما يوجد علاقات اقتصادية يقيمها تجار مع الجانب الاخر ويتم بموجبها استيراد مواد غذائية ومنتجات متنوعة اضافة الى الحركة الدائمة بين سكان الضفة الغربية والمملكة التي في جوانب منها يتم تسويق المنتجات الاسرائيلية خاصة فيما يأتي على شكل هدايا مع المسافرين.فالمنجا والجزر الاسرائيلي وغيرها من الخضروات والفواكه تاتينا من فلسطين المحتلة ولم تنقطع منذ سنوات.

كما ان استثمارات اسرائيلية موجودة في المناطق الصناعية المؤهلة التي تصدر منتجاتها للسوق الامريكي في مجال الالبسة واعلم ان هناك من يعمل بالاستشارات مع هؤلاء المستثمرين الاسرائيليين.

ما يعطي اتفاقية الغاز اهتمام اكبر هي الحالة الشعبوية التي يحاول بعض السياسيين والنواب الاستفادة شعبيا من طرح موضوعها على المنابر لتحقيق حضور شعبي، قد ينفعه ونحن على ابواب الانتخابات في صيف 2020 دستورياً.

كل هذا مفهوم ومعروف لدى الغالبية ولكن ما أريد التأشير عليه في ضوء الحقائق التي يطلع عليها البعض بأن الغاز امريكي ويمر بالاراضي الفلسطينية المحتلة وهو يستخرج من المياه الدولية على بعد 81 ميلا عن شواطئ حيفا/فلسطين كما ذكرت صحيفة رأي اليوم في تقريرها المنشور بتاريخ 23/12/2019 ومالك هذه الصحيفة هو عبدالباري عطوان المعروف بتوجهاته، وقد اعطى براءه بان الغاز امريكي وليس فلسطيني تحتله اسرائيل.

في ضوء هذه المعطيات فإن ثمة تساؤلات يجب على الحكومة الاجابة عليها وتجميد الاتفاقية لحين تشكل القناعات عندها يجب اجراء تعديل فوري وعاجل لشروط اتفاقية الغاز من حيث معرفة الجهة التي وقعت الاتفاقية مع شركة الكهرباء الاردنية واعادة تسعير الغاز بالسعر الدارج او مايعادل قيمة الغاز القطري والروسي، والجزائري، والغاء الشرط الجزائي، ولااعتقد بعد ذلك سيكون هناك اعتراض على اتفاقية الغاز ، اما اعتراضات النواب فهي لا تقدم ولا تؤخر المهم خلق حالة من الثقة لدى المواطن باجراءات الحكومة وحفاظها على امن وسيادة الدولة الاردنية.

مناقشة الامر في البرلمان ومحاولة النواب الاستفادة من حالة عدم شفافية الحكومة امر خارج قواعد اللعبة التشريعية بعد قرار المحكمة الدستورية التي اكدت بان ليس من حقهم مناقشة الاتفاقية، الحكومة قادرة ان تسحب البساط من تحت اقدام كل من يحاول الاستفادة من الاتفاقية بركوبه الموجه بحثا عن الشعبوية، في حال كشفت كل اللبس والغموض الذي يكتنف بنودها.

ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري

استاذ العلوم السياسية جامعة البترا