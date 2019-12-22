العمرو يكتب: الدكتورسعد جابر صاحب اخلاق رفيعة

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

وزير الصحة الدكتور سعد جابر شخصية عامة ومعروفة في الجانب المهني كان له حضور كطبيب اختصاصي واداري تسلم الخدمات الطبية شأنه شأن أقرانه من الاطباء المتميزين، الجانب الصحي خدمات تقدم للمواطنين ويكون الوزير بحكم موقعه مسؤول عن أي اخطاء أو تقصير يطال هذا الجانب اوذاك سواء بالمعاملة او الخدمة المقدمة أو سرعة الاستجابة للحالات المرضية، او حتى مدة انتظار المريض لصورة اشعةأو موعد مراجعة.

الجانب الذي سأتحدث عنه هوالجانب الاخلاقي للرجل وقد اعتمدت في ذلك على قصة حدثت معي انا شخصيا، يقول الله سبحانه مخاطبا محمد رسول الهدى وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم فالاخلاق تسبق العلم والدين والقانون فهي بوابة قبول الاخر وهي اساس حل الخلافات.

قصتي مع وزير الصحة تتلخص بالتالي قبل ثلاثة ليالي تقريبا وانا احتضن جهاز الكمبيوتر اتابع ما يكتب وينشر حول الوطن وابرزالقضايا العالمية واذا برقم غريب يتصل ففتحت الخط واذا بالمقابل يقول انا الدكتور سعد جابر ثم توقف قليلا واتبعها بوزير الصحة، حين سماعي باسمه ظننت اني قد كتب شيء يسيء للرجل على موقعي الاخباري ابتداءً فقلت للرجل تفضل دكتور اهلا وسهلا، فتحدث بكل ادب واخلاق وقال اليوم تعرضت سيارة لـ اولادي بمضايقة في الشارع العام وقد اخذوا رقم المركبة، وبعد التحري تبين ان السيارة تعود لشخص له علاقة بك وذكر اسمه فقلت نعم هو أبني، ولكن ماذا طلب الرجل.

قال اعرف ان الشباب في مثل هذا العمر يُقدْمون على سلوكات انفعالية طائشة لذا ارجو منك تنبيهه حتى لا تتكرر مع آخرين وانا لا اريد شيئا لكن فضلت ان اضعك بالصورة، بعد سماعي القصة بكل حذافيرها اصريت ان اقدم الاعتذار له في منزله لكنه رفض، وقال لا اريد ان اقدم شكوى ولا اريد اعتذار ولكن اريد السلامة لابنك ولكل الشباب في جيله هذه الصورة الجميلة التي طبعها الدكتور سعد جابر في مخيلتي لن تذهب دون الافادة والاستفادة منها......انها الاخلاق وسأبقى اذكر قصة سعد جابر كدرس قيمي اخلاقي كلما حانت الفرصة لاقول بإن في الوطن رجال يتمتعون باخلاق عظيمة لا تغرهم المناصب ولا تجعلهم يتجاوزون القانون.

كل الاحترام لوزير الصحة الدكتور سعد جابر ولكل الرائعين اصحاب الاخلاق الرفيعة وحمى الله الوطن من المتجبرين الغلاظ الذين لا يفهمون معنى الاخلاق والقيم وهنا اوجه رسالة لكل الشباب ان يتعاملوا مع الشارع واخوانهم المواطنين بحذر واخلاق واحترام للقانون.