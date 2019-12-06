العمرو يكتب:امانة عمان انجازات تتعاظم دون ضجيج

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

المتابع لاداء امانة عمان في العشر سنوات الاخيرة يجد تغييراً حقيقياً في البنية التحتية وبمجمل الخدمات المقدمة، وخصوصا المشروعات الحيوية التي نفذت ويتم تنفيذها، لتسهيل حياة الناس والتخفيف من الازمات فأنجزت الانفاق والجسور وعُبدت الشوارع، وفتحت طرق بديلة وموازية كل ذلك لتحقيق مرونة واستيعاب اكبر لحل مشكلة الازمات ، ولا ينكر هذه الانجازات الا اصحاب النظرة السوداوية الذين تكون اعينهم في غطاء دائما عن الحقيقة.

على صعيد اخر تعمل الامانة وبهمة عالية ومتابعة حثيثة وتصميم على انجاز مشروع الباص السريع ورغم كل الانتقادات والاحباطات والسخرية التي رافقت بدء المشروع الا ان اي صاحب ضمير يلاحظ انجازات حقيقية على الارض تجاوزت ٥٠% من البنية التحتية للمشروع خصوصا في النقاط الصعبة دوار المدينة الرياضية صويلح الخ.

عمان كما باقي عواصم الدنيا تشهد زيادة كبيرة في عدد السيارات وهذه الظاهرة تزداد حدة وربما مرتبطة بثقافة الناس او ازدياد مستوى الدخل او لسوء وسائل النقل العام.

في المقابل تحاول الامانة ممثلة بأمينها ايجاد حلول لهذه المشكلة الحيوية التي تنعكس على كل القطاعات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وعلى صعيد اخر تتعاظم انجازات امانة عمان في خلق بيئة ترفيهية من خلال انشاء الحدائق والمحافظة على النظافة وهذا بحد ذاته يتطلب جهود ومتابعة حثيثة.

هذه الانجازات المتعاظمة توجب علينا توجيه التحية لامين عمان الدكتور المحامي يوسف الشواربة الذي يتمتع بشخصية متوازنة وهادئة، تعمل بصمت ولا تحب الظهور كما نوجه التحية لطاقم الامانة من مهندسين وفنيين والى كل العاملين وخصوصا عمال الوطن الذي نشاهدهم في الشوارع يصلون الليل بالنهار لتبقى عمان العاصمة الاجمل.

كما نوجه التحية لمكتب امين عمان ومديره رائد الدبوبي الذي يتمع بقدرة فائقة على المتابعة.

لهم جميعا ترفع القبعات من عامل الوطن الى امين عمان الذي اثبت على ارض الواقع انه من افضل المسؤولين الذين تقلدوا امانة المسؤولية بانجازاته واحترامه للجميع.

المطلوب من المواطن ان يتحلى بالمسؤولية تجاه عمان والمحافظة على نظافتها وعدم اختلاق الازمات ولنؤسس لثقافة العونة من جديد من خلال العمل الجماعي والتخفيف قدر الامكان من استخدام السيارة في التنقل الشخصي غير الضروري.

كما علينا احترام الاماكن العامة والتحلي بالاخلاق الحميدة لنعكس صورة الانسان العربي الحقيقية القاىمة على الاحترام والاخلاق.