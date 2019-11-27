العمرو يكتب:نقل مقر إدارة شركة البوتاس الى الغور قرار تاريخي

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

الإدارة المخلصة الواعية تحقق النجاح دائما والوعي حالة إدراك للواقع بكل تجلياته وتحدياته، والانسان الواعي هو الذي يجعل من قراراته طريق نجاح سواء كان ذلك على مستوى الاسرة أو مكان العمل، وبدون حالة الوعي تكون القرارات عشوائية ومتخبطة وتؤدي الى الفشل، من خلال متابعتي لشركة البوتاس العربية منذ ازيد من 10 سنوات وانا ارصد انجازاتها وهي تتحقق مزيدا من التقدم على أرض الواقع، رغم كل ما يثار من ضوضاء وانتشار حالة فقدان الثقة لدى الناس حتى بالحقائق الدامغة، وكل يوم يصلني عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبارات ممجوجة ومستهلكة تتحدث عن بيع مقدرات الوطن، ويتم الزج بالصالح مع الطالح، والناجح مع الفاشل، فتتسلل الحيرة الى عقلي كيف لنا كوطنيين ان نغير الصورة عن المؤسسات الناجحة انطلاقا من مقولة لا يجوز خلط الحابل بالنابل.

ربما لدى الناس حق في بعض ما يقولونه لكن هناك تجني كبير عندما يطال هذا التجني شركات ناجحة ترفد القطاع المصرفي بمليار دولار سنويا كما ترفد الاقتصاد الوطني بمئات الملايين من الدولارات على شكل ضرائب ورواتب اضافة الى ملايين الدنانير يتم ضخها في المجتمع المحلي، إذ وصلت حصة الاغوار الجنوبية لوحدها أكثر من 26 مليون دينار.

السبب الحقيقي لكتابة هذا المقال هي حالة الادراك الواعي لدى إدارة شركة البوتاس باهمية ملازمة الادارة من الصف الاول مكانيا وميدانيا للعمل في مكان الانتاج، هذه المبادرة تنم عن عقلية ذكية واعية لا يهمها الترف ولا البعد عن العاصمة بقدر ما يهمها ان تكون بجنب العمال في الميدان تعيش نفس الظروف التي يعيشونها يبحرون في قارب واحد لمواجهة التحديات المرتبطة بالمنافسة العملية من حيث الجودة والكمية لان التأخر عن المنافسين خسارة وطنية بكل المقايسس اذا ما علمنا ان اسرائيل تنتج عالجانب الاخر البوتاس من "بحر الخير الحي" وتتجازونا بالكمية فأخذت الادارة الحالية التي يقودها رجلان وطنيان مؤمنان بالوطن جمال الصرايرة ومعن النسور يعاونهما مدراء لا يقلون عزيمة عنهما في نيل المراد وهو زيادة الانتاج وتحقيق الارباح.

سعدت بالامس وانا أرى اول مدماك من مبنى إدارة البوتاس يتم تشييده في موقع الشركة الجديد في الاغوار الجنوبية وعلى مقربة من مصنع البوتاس، بحضور إدارة الشركة وحشد من المدعوين، هذه الخطوة اعطت دفعة هائلة للعامل في الميدان ليكون أكثر حرصا وأكثر مواضبة على العمل وهو مرتاح الضمير ولا يساوره أي شكوك او اشاعات ان الادارة في عمان متنعمة بعيدة عن معاناة العمال في المصنع.

البوتاس ستبقى درة الشركات التي نفخر ونباهي بها وبانجازاتها وبما تحققه من فائدة للوطن.