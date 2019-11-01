العمرو يكتب: ترخيص كازينو في العقبة فكرة بائسة وسخيفة

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

لا أدري ان كان السيد نايف البخيت قد تورط في مقابلته مع القضماني عندما كان متشجعا لفكرة اقامة كازينو في مدينة العقبة أم لا ، أم انها مجرد طرح لفكرة أقحمها في اللقاء الاعلامي المعروف بتبنيه مثل هذه الافكار الغريبة والمنتقدة، في مجتمع محافظ ما زال يفخر بعروبته وإسلامه ويفخر بقيادته الهاشمية سبط رسول الله صل الله عليه وسلم

لا أعرف البخيت ولم التقيه ولكن كأي اعلامي مهتم بالشأن المحلي تابعت نشاطاته وتاريخة الحافل في جهاز الامن العام ثم في القطاع الخاص وإدارته لمفوضية العقبة التي شابها بعض الاخطاء رغم ان الرجل يشهد له الكثير باستقامته لتصويب كل اشكال الخلل الموجودة في السلطة.

الحديث عن الكازينوا في مثل هذه الاجواء المشحونة خطأ فادح وقع فيه البخيت ناهيك عن وجود رفض شعبي كبير لمثل هذه المرافق التي تخالف العادات والتقاليد والاخلاق والدين، ونحن نعرف ان سلطة الاخلاق تشكل قيدا على سلوك الناس سواء كانوا في المسؤولية ام خارجها، ولا يمكن لشخص أن يغامر بتعريض نفسه بتبنيه قرار مرفوض اخلاقيا في أوساط المجتمع ولا يمكن قبوله.

نحن نعلم ان بعض الوصوليين من مختلف شرائع المجتمع يغامرون بكل شيء بهدف تحقيق رغبات شخصية ولا يراعون المزاج العام وهذه مشكلة وقعنا فيها في السابق عندما قامت حكومة البخيت بمنح رخصة لانشاء كازينو في البحر الميت شكلت فيما بعد أكبر أزمة انفجرت بوجه تلك الحكومة وكاد ان يتورط بها وزراء لولا لملمة الطابق وإنهاء القضية بإغلاق الملف والغاء الرخصة التي حملت الخزينة اعباء مالية نتيجة وجود شرط جزائي.

وعلى الصعيد الاقتصادي يحاول المتخلفون اقتصاديا الترويج لفكرة الكازينو والقمار على أنها تجلب السياح وتحسن السياحة ونحن نعلم ان الاردن اساسا قبلة للسياح ليس لشرب الخمر والرذيلة ولعب القمار، بل لان الاردن جوهرة اثرية ثمينة، ويحظى بالاستقرار في وسط اقليم ملتهب، وللاسف ما زالت كل الحكومات عاجزة عن تسويق الاردن سياحيا كما يجب، لاننا الدولة الاغنى بمورثها الحضاري والثقافي وما خلفته الحضارات المتعاقبة من كنوز اثرية لا تقدر بثمن ولكن حالها مبكي ومزري لعدم اهتمام دائرة الاثار بها.

ولو قارنا وضع الدول التي تسمح بوجود محلات القمار لادركنا ان هذه الصالات لا تساهم بأي شكل من الاشكال في رفد اقتصاداتها لا بل على العكس تعتبر في حالة انهيار اقتصادي، ولبنان الشقيق مثال على ذلك.

لقد شعرت بالغثيان وانا استمع لتصريحات مسؤولين يشجعون على السماح بترخيص صالات القمار في بلدنا العزيز وطالبوا البخيت بالعمل الفوري لترخيص مثل هذه المحال، وكأن مشكلتنا الاقتصادية لا يحلها الا محلات المقامرة والرذيلة، تباً لمثل هذه الاراء ولهذا التفكير العقيم الذي سيخلق حالة من السخط على الحكومة ويزيد التوتر لدى الشعب.

كنت اتمنى ان لا يسمح البخيت للمذيع بتوجيه مثل هذا السؤال لان الكازينو وصالات القمار تعارض اخلاقنا، ونتمنى اغلاق النوادي الليلية التي اصبحت تشكل خطرا على استقرار المجتمع بنشر الرذيلة وما يرافقها من انتشار للمخدرات وضياع للمقدرات على بائعات الهوى من مختلف الجنسيات ولو رصدت الحكومة حجم التحويلات التي تذهب الى الخارج مقابل الضرائب التي تحصل عليها من مثل هذه المحال لتأكدت ان لا عائد اقتصادي مجدي من هذه التجارة البائسة.

فكرة الكازينو مرفوضة شعبيا واخلاقيا وكل من يؤيد مثل هذه الفكرة يعرض نفسه للنقد، فالمطلوب جذب الاستثمار الذي يساعد في التمية ولا يخرب الاخلاق.

*ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري