العمرو يكتب:المتقاعدون المدنيون يا دولة الرئيس

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

تعتبر رواتب المتقاعدين المدنيين من أضعف الرواتب وأقلها تلبية لاحتياجاتهم واحتياجات أسرهم بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار، وثبات هذه المعاشات المتآكلة التي مر عليها اكثر من عشر سنوات دون أي زيادة .

يشكل المتقاعدون المدنيون شريحة لا يستهان بها من المجتمع الاردني وتُثقل كواهلم مسؤوليات عديدة شأنهم شان اقرانهم المتقاعدين من المؤسسة العسكرية، فقد أمضوا زهرة شبابهم في الخدمة العامة وخضعوا لمعادلة تقاعد مجحفة إذ تتراوح تقاعدات الاغلبية مابين 250دينار الى 350دينار وهذا المعاش لا يمكن أن يفي بمتطلبات أسرة عليها التزامات عديدة ومتنوعة.

دولة الرئيس تحدث في الايام الماضية عن تشوهات في نظام الخدمة المدنية كما أبدى ارتياحاً للانفتاح على النقابات المهنية معتبرا التعاون بين الحكومة وتلك النقابات يشكل نقطة انطلاق نحو تعاون حقيقي لوضع تصور لازاحة التشوهات في نظام الخدمة المدنية كل هذا جيد ومقدر، كما ان استجابة الحكومة لتفاهمات رئيس هيئة الاركان مع ممثلي تجمع المتقاعدين العسكريين "نبض الوطن" يعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح واستجابة لتوجيهات جلالة الملك في انصاف هذه الشريحة وتعديل رواتبهم التقاعدية مع إن هذه الزيادة لا تقدم شيئاً كثيراً في ظل هذا الغلاء لكن لها رمزية من خلال تقدير ما قدمه هؤلاء للوطن طوال فترة خدمتهم.

الحكومة مطالبة بالنزول من برجها العاجي ومخالطة الشرائح الفقيرة والاحساس بمعاناتها والعمل على تقليص الفارق والفجوة الكبيرة بين الدخول، فالاردن الدولة الوحيدة في العالم التي يصبح فيها الموظف الحكومى المحظوظ مليونيرا، فلو نظرنا بشمولية لحجم الرواتب التي تصرف لفئة محددة من اصحاب الحظوة، لوجدنا كل عام لدينا عشرات المليونيريه، بسبب الوظيفة العامة، التي تبيض ذهباً له كل عام ومن يريد التأكد فليذهب لعبدون ودابوق ويرى بأم عينه،حجم الانقسام الطبقي الحاد، نتيجة التفاوت الكبير في الرواتب والامتيازات، في الوقت الذي يعاني فيه الموظف العادي من تدني مستوى الدخل بحيث لا يكفيه الراتب لبضعة ايام.

العدالة الاجتماعية يا دولة الرئيس ليس برفع رواتب الشرائح المهمشة فقط، بل بمراجعة حقيقية لرواتب الوزراء والاعيان والنواب والسفراء ومنع الصرف الترفي بشكل قاطع خصوصا السيارات والاثاث وصيانة بيوت المسؤولين وسحب جميع السيارات الشخصية حتى من الوزراء.

العدالة الاجتماعية تقتضي معاملة الاردنيين بنفس الدرجة دون تمييز وتوحيد سلم الرواتب وربط العلاوات بالانجاز، فالاردن وطن الجميع، وقد باركه الله منذ الازل وسيبقى مبارك بإذنه كل ما ينقصه العدالة وسيادة القانون فوق الجميع خصوصا عندما نشاهد تصرفات لابناء المسؤولين الذين يضربون مثالاً حياً على تجاوز القانون وهيبة الدولة.

المتقاعدون المدنيون يستحقون من الحكومة مراجعة اوضاعهم المعيشية دون ان يلجأوا للتظاهر والاحتجاج لان الحكومة الراشدة مهمتها الاساسية هي تقديم كل ما تستطيع تقديمه لنيل رضى شعبها.

حفظ الله الوطن وشعبه وقيادته من كل مكروه.

استاذ العلوم السياسية جامعة البترا

ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري