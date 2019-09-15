العمرو يكتب: أزمة المعلمين الى أين المآل؟

بقلم الدكتور قاسم العمرو

الخوض في قضية المعلمين أصبح جزء لايتجزأ من تفاصيل يومياتنا التي نعيشها؛ فوسائل التواصل الاجتماعي تعج بالمنشورات بعضها مؤيد والاخر معارض لمطالب المعلمين بالزيادة، وكل منا يدلي بدلوه حسب فهمه ووعيه ورغبته أيضا في تفسير الواقع كما هو دون زيادة او نقصان، هناك من أعلن الحرب على المعلمين وكأنهم جزء من مؤامرة تحاك ضد الدولة، وشاهدنا محاولات من البعض لتفسير مطالب النقابة بأنه توجيه من الاخوان المسلمين، ونحن نعلم ان لدينا في الاردن جماعتين للاخوان الجمعية والجماعة ولا نعرف التهمة موجهة ضد من، والبعض الاخر فهمه قاصر عن إدارك الدور الذي تلعبه النقابات كجماعات ضغط أساس وجودها للتأثير على القرارات الحكومية لمصلحة أعضائها وربما هذا من المآخذ التي تلاحظ على جماعات الضغط هو الانانية والتفكير بمصالح الاعضاء دون غيرها على حساب بقية فئات المجتمع، ولكن هذه السلبية لا يمكن ان تكون سببا لادانة سلوك النقابة في المطالبة بتحسين الوضع المادي لمنتسبيها.

ومما لا شك فيه ان الامور اختلطت والتبست على البعض وظهرت لهجة ثأرية يتم تداولها من أجل التحشيد ضد المعلم لافشال مطالب النقابة وعدم تحقيق هذا المطلب الحقوقي ومحاولة تسييسه، والمتابع لانشطة نائب النقيب يدرك جيدا ان الرجل لا يلبس عباءة الاخوان ويتعامل مع القضية باحتراف مستندا الى وعي المعلم الذي يحرص على حقوقه بالاساس بعيدا عن الاتهامات التي توجه لمجلس النقابة، وأدار الازمة باحتراف كبير وأحرج الحكومة وكسب تعاطف الشارع.

ثمة اخطاء ارتكبتها الحكومة جعلت من موقف النقابة أكثر صلابة، من هذه الاخطاء إرخاء الحبل لبعض الزعران المنبوذين مجتمعيا للاساءة إلى المعلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون محاسبة وكأن الاساءة بهذا الشكل تحقق نصرا ضد مطالبهم، وعدم فتح قنوات مباشرة مع النقابة والحيث معها وجها لوجه ففي الحالة الوطنية لا يوجد غالب ولا مغلوب علما بان النقابة ممثل شرعي وقانوني لشريحة كبيرة من أبناء الوطن،مهمتها الدفاع عن المعلم وحقوقه في إطار القانون، التعذر بحجة عدم وجود موارد مالية للوفاء بهذا الالتزام علما بأن حجم الزيادة شهريا يقدر ب 10 مليون وهذا المبلغ مقدور عليه في دولة تتناثر سفارتها ووفودها في دول العالم ولديها هيئات مستقلة حجم الانفاق عليها يتجاوز 2 مليار دينار سنوياً ومع ذلك فالزيادة لن يدخرها المعلم بل سيتعود لجيب الحكومة على شكل ضرائب محروقات ومبيعات وستساهم في انعاش الاقتصاد الوطني بشكل عام بزيادة الاستهلاك لان الشرائح الفقيرة لا تدخر بل تستهل كل ما في جيوبها .

الفشل الاخروالاخطر، هو محاولة ضرب النسيج الوطني وتقسيم المجتمع ونحن نعلم ان المعلم هو اللبنة الاساسية في بناء مفهوم المواطنة لدى الطلبة ، كيف سيكون موقفه وهو عائد الى الصف وامام تلاميذه دون ان يحقق مطلبه، هناك من يلوم المعلم لانه يطلب زيادة وزاودا عليه باسم الوطن وهنا نتساءل هل قدمتم نموذج بالتضحية وتنازلتم عن مكتسباتكم للدولة ولم يفعل الملعم، من منا جميعا يقبل ان يعمل بأي وظيفة بدون مقابل ومن منا يستطيع تحمل توقف راتبه في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، هل يعمل الوزير دون راتب هل يقبل النائب العمل دون مكافأة علما بأن معظمهم اغنياء، هل تنازل الاعيان عن رواتبهم دعما للموازنة معظمهم يتقاضى اكثر من راتب، لماذا تلومون المعلم الذي يعاني ظروفا صعبة وحاله كحال كل موظفي القطاع العام، لكن المعلم هناك من يطالب بحقة من خلال النقابة لماذا لا نستوعب هذا الامر في اطاره الشرعي والقانوني ونحن نتغنى باننا دولة قانون ومؤسسات ولدينا ضوابط وحرية، نعم الوطن لا نسمح لاحد بالتجاوز على ثوابته وانطلاقا من هذه الثوابت الوطنية فإن للمعلم حق يجب تلبيته، وربما لا يوجد ضوء في نهاية النفق فهل ستؤول الامور الى تصعيد يجعل الاستقالة هي خيار الحكومة الوحيد؟.

استاذ العلوم السياسية جامعة البترا

ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري

كاتب في الشأن الملحي والاقليمي