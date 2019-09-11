العمرو يكتب:تسلط النخبة يُعقد الازمة

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

بعيدا عن الازمة المعقدة بين نقابة المعلمين والحكومة الناتجة عن مطالب تتعلق بعلاوة مالية متوسطها 100دينار لكل معلم بكلفة تقدر بـ 112 مليون دينار سنويا، وبتقديري ان سبب تعنت الحكومة بعدم الوفاء بذلك لا علاقة له بالازمة الاقتصادية إذ يعزو محللون اقتصاديون سببها الى تخبط الفريق الاقتصادي الحكومي وعدم امتلاكه اي رؤية حقيقية لانعاش الاقتصاد الوطني رغم كل التوجيهات الملكية للحكومة بضرورة العمل لاخراج البلاد من هذه الضائقة.

ولكن الامر مرده إلى تعامل النخبة مع الشرائح الفقيرة ونظرتها الدونية لهم وبطبيعة الحال في كل المجتمعات ينقسم المجتمع افقيا وليس عاموديا بمعنى ان الانقسام طبقي طبقة فوق طبقة يتمكن الفرد احيانا بجهوده الانتقال من طبقة الى طبقة في سلم التدرج الاجتماعي ولكن عدد هؤلاء ربما يكون محدود وقليل لأسباب تتعلق بطريقة تفكير النخبة القائدة في الطبقة الاجتماعية .

فالنخبة تُعرف بأنها " مجموعة صغيرة من الأشخاص المسيطرين على موارد مالية ضخمة وقوة سياسية تأثيرية كبيرة. بشكل عام" وانطلاقا من هذا التعريف تشكلت نخب سياسية سيطرت على القرار السياسي والاقتصادي والثروة وهيمنت على توجهات المجتمع وعدم السماح للشرائح الفقيرة بان تأخذ ما تريد أو حتى تحلم به، وقد يتم تشويهها اذا ما رفعت صوتها للمطالبة بحقوقها ومحاصرتها حتى لا تحصل على هذه الحقوق التي تطالب بها حتى على مستوى تحسين ظروف معيشتها وعادة ما تستعين النخبة بالاعلام والاجهزة الامنية لاحباط اي تطلع لهذه الشرائح في تحسين ظروف معيشتها.

هذا النمط من سلوك النخبة يتعزز في المجتمعات غير الديمقراطية في ظل تغييب متعمد لسيادة القانون بحيث تفلت الجهات المتنفذة من الرقابة على الاغلب ولا تخضع للمحاسبة، واذا ما تم توجيه النقد لها تقوم الدنيا ولا تقعد.

عادة ما يؤدي سلوك النخبة المتسلط الى إحداث فجوة بين طبقات المجتمع ويزيد حالة الاحتقان ويؤدي الى الانفجار ويحضرني المثل القائل "ومُعظَمُ النارِ مِنْ مُستَصْغرِ الشَرِرِ"

هنا استحضر رؤية جلالة الملك الواردة في أوراقه النقاشية التي لخص فيها عصارة فكره لبناء دولة القانون التي اساسها المواطنة وتحقيق العدالة، ولكن للاسف فشلت الحكومات والنخب في الانتقال بالدولة الى المشروع الذي يريده جلالة الملك بسبب قوى الشد العكسي المتمثلة بتسلط النخبة وغياب الوعي السياسي الحقيقي لدى نسبة كبيرة من الناس بما فيها الاحزاب السياسية والنخب المثقفة التي عادة ما تعمل لاجل مصالحها الشخصية .

ان تغييب فكرة العدالة وعدم النظر الى مطالب الناس في تحسين ظروفهم يخلق حالة صدامية بين المؤسسات الموكل اليها الحفاظ على الامن وتلك الشرائح ويظهر ذلك من خلال محاولات حثيثة ومركزه لتشويه صورة الاخر.

هذه الحالة تمثل خطر على الاستقرار الاجتماعي وتؤدي الى تكريس حالة الاحتقان وعدم الثقة ونحن بغنى عن ذلك.

في أكثر من مرة اقرأ المشهد من كل زواياه فأجد ان خللا كبيرا تمارسه النخبة لتتملص من القيام بمسؤولياتها وواجبها في تحسين ظروف ومعيشة المواطن، منطلقا في ذلك من احساس بالمسؤولية واستشراف للمستقبل، وتوازن في تقييم الامور، ولكن للاسف تفكر النخبة المتسلطة بطريقة انانية لا تنظر الا لمصالحها الشخصية "أنا ومن بعدي الطوفان".