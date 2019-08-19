العمرو يكتب:الاشاعات لن تنال من عزيمة الحمود

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

اللواء فاضل الحمود يعرفه رفاقه في السلاح جنديا منضبطا ولا يحتاج الى تلميع اعلامي ، مخلص لبلده وقيادته الحكيمة، يؤدي واجبه بأمانه همه الاول والاخير ان تبقى الحالة الامنية في وضعها الطبيعي وأن يتم ملاحقة الخارجين عن القانون وفق حدود القانون دون إساءة أو تعدي على حقوق الانسان، لا بل ومراعاتها في احيانا كثيرة حتى لا تقع أخطاء اثناء اداء الواجب، الرجل على اتصال دائم بالميدان متابع دقيق مُتعبٌ لرفاقه بدقة متابعته، خِبر كل زوايا وأركان جهاز الامن العام يعرف كل كبيرة وصغيرة وبدقة متناهية خلال رحلته الطويلة في هذا الجهاز العريق.

شهادتي هذه لم أبنيها من فراغ وتأتي في اطار دفع الظلم الذي يتعرض له جهاز الامن العام من قبل البعض، كنت قد دعيت من قبل الاخ والصديق عبدالرحيم الزواهرة رئيس هيئة شباب كلنا الاردن، لإدارة لقاء ومحاضره للباشا الحمود بحضور شباب هيئة كلنا الاردن.. ملاحظاتي لن أوردها على محتوى المحاضرة وما دار من حوار قيم وشفاف وصريح،ولكن ما سبق المحاضرة من استعداد لاستقبال الباشا حيث كان الاستقبال اقل من عادي، سبقه حضور احد ضباط الامن العام الذي اوعز الى مدير مركز امن المنطقة بسحب اية مظاهر امنية لاستقبال مدير الامن العام من سيارات نجدة وكذلك دراجات السير حتى من كان منهم بوظيفة والاهم من ذلك طلب مغادرة مدير مركز الامن، لان الباشا لا يريد اي مظهر زائد يعطي انطباعا بان الرجل يلقي بالا لذلك أو يهتم بالبرستيج الزائد، وكنا نشاهد في السابق مواكب كبيرة تسبق سيارة مدير الامن العام من الحراسات ودوريات النجدة ودوريات السير وكانت هذه المظاهر سبب انزعاج حقيقي للناس.

هذا الامر ابتعد عنه الباشا الحمود وتعامل بكل تواضع ومسؤولية والاهم انه يتقبل النقد ولا ينفعل ويعتبر النقد البناء إحدى وسائل التقويم وتصحيح مسار العمل وكان يأخذ بكل سؤال طرحه الشباب عليه اثناء المحاضرة ويجيبهم بكل مسؤولية وتقرب من فئتهم العمرية فكان الرجل مثالا في تقبل الراي والراي الاخر، وحاسما في وضع النقاط على الحروف كرجل أمن محترف ويرأس جهاز مشهود له بالكفاءة.

موقفي من الرجل سواء كان بالخدمة ام خارجها لن يتغير لإني أرى بمثل هذه النماذج من المسؤولين طريقنا نحو تحقيق فكرة المواطنة، واعتقد انه لا يريد الاطراء ولا يرغب به ولكن عندما يختلط الحابل بالنابل ويبدأ الصغار موسمهم بتصيد رجال الدولة، لاحباطهم، فمن الواجب الوطني لا بل من الضروري دعم هؤلاء الرجال حتى يعلمون تماما ان في المجتمع من يقول كلمة الحق ولا تأخذه فيها لومة لائم ولا ينتظرون جزاءً ولا شكورا.

لقد ابتلي هذا الوطن بكثيرين يجلدونه دون رحمة جاحدين لنعم الله غير شاكرين نمامين هدامين وليتهم يذكرون الحقيقة بل يسلطون الضوء من خلال وسائط التواصل الاجتماعي على سفاسف الامور ويكبرونها ويظهرونها على أنها الحالة العامة، وهذا الكفر بالوطن بحد ذاته الا خاب فألهم انهم يؤفكون.

سندافع عن الوطن ضد الفاسدين وضد النكرات الصغار الذين يجلدون الوطن كلما تعرضت مصالحهم الخاصة للخطر وسنكون صفا منيعا خلف مؤسسات الدولة نشير اليهم اذا اخطأوا لتصحيح المسيرة ونسندهم بوجه مطلقي الاشاعات الطابور الخامس.

تحية للباشا الحمود ووعد ان نكون الى جانب الامن العام ننقد من يخطئء من منسوبيه ونسنده كمؤسسة عريقة تعتبر خط الدفاع الاول عن المجتمع.

حمى الله الوطن والشعب والقائد من كل مكروه.