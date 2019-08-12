العمرو يكتب: حديث طاهر المصري يخيفنا

*بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

الاستاذ طاهر المصري شخصية موثوقة وهو سياسي بارز ولامع وتوافقي.. ينظر الى الامور بعمق ولكنه يتراجع أحيانا عند عتبات معينة فلا يُكمل المسير.

الحديث الذي أدلى به دولة رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري لبرنامج بلا حدود في قناة الجزيرة "وموقف الجزيرة من بلدنا واضح تماما" له دلالات غامضة وغير مكشوفه وينم عن شيء بداخل الرجل لا يستطيع البوح به علانية، أو أنه يحاول جس نبض الشارع والسلطة في آن واحد، حديثه عن السويشل ميديا باعتبارها مصدر المعلومات المقلقة عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مبالغ فيه.

فمواقع التواصل الاجتماعي تعاني منها كل المجتمعات وليس المجتمع الاردني، والمصيبة ان معظم المعلومات التي يتم تداولها أو يتم التحضير لها للتداول، مصدرها سياسيون يتبارزون على ساحة الوطن متناسين حجم الايذاء والبلاء الذي يخلفونه نتيجة صراع النخبة، وانعكاس ذلك على مؤسسات الدولة، وقد شهدنا في أكثر من مرة هذا المشهد خصوصا عندما يتم إعادة ترتيب الأوضاع داخل مؤسسة من مؤسسات الدولة، فحجم الاخبار وما يُنشر يعبر عن حجم الانانية الفردية التي يتمتع بها البعض وتقديمهم مصالحم الخاصة على حساب المصلحة العامة، وها هي استثماراتهم واسهمهم تشغل بال المحكمة الدستورية منذ مدة.

أما بخصوص حديث دولة أبو نشأت عن الاصلاح فهو مشوب بالغموض وتقليدي ولم يقدم جديد، وهو متردد لا يريد الخوض في هذا الامر بعمق، ولا يسمي الاشياء باسمائها.. فأين سُدت طريق الاصلاح وما هو السبيل لفتحها، وكيف لنا إتمام عملية الاصلاح السياسي فهل الاصلاح يُقصد به إصلاح المؤسسات "البرلمان، الاحزاب، مؤسسات الحكم المحلي" أو زيادة الوعي والتثقيف السياسي ومواجهة الاشاعة وتعزيز الانتماء للدولة، وليس للهويات الفرعية والجغرافية.

من الملاحظ ان طبقة من السياسيين المتقاعدين أخذوا على عاتقهم المضي في تقديم تصورات عن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي ووصفه بالمأزوم وإن الكارثة ستحل بنا وهذا ما يخيف الطبقة الوسطى في المجتمع، وهم يدركون ان احاديثهم تزيدنا احباط وان بداخلهم حقائق لا يريدون التصريح بها إما مجاملة للشارع وخوفا من فقدانهم لشعبيتهم على حساب الوطن، أو ان عليهم ضغوط لا تسمح لهم بتجاوز القدر المسموح في الحديث ،فيصبح حوارهم وحديثهم اشبه بالتنجيم فلا يقدم ولا يؤخر وإنما احاديث مجاملة منزوعة الدسم وتثير القلق .

اما بخصوص الوضع الاقتصادي يقف الانسان حائرا مما يسمعه.. يقولون الاقتصاد في الانعاش وترى حجم الترف يفوق الخيال لدى النخبة السياسية سيارات وقصور ومصاريف هائلة وبذخ وتبذير وسفر وحفلات، مما فاقم من الحقد الطبقي لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.، كما ان المتابع لعدد زوار البلدان المجاورة للسياحة يصاب بالذهول حتى لوكانت هذه الدول تقدم تسهيلات واسعار في متناول الجميع فذلك يعني ان الناس مرتاحة.

صحيح هناك فقر وحاجة لكنها ليست كما يصورها ويتاجر بها اعضاء النخبة السياسية المتصارعة على المناصب والمكاسب، فلدينا مليون عامل وافد تحويلاتهم تفوق 3مليار دولار سنويا .

الحكومة والبرلمان التي دعا لهما دولة ابو نشأت لا يمكن ان تكون الا اذا سبقها قانون انتخاب يُمكن من خلق كتل ذات برامج والى نواب انتماؤهم الاول والاخير للوطن وليس لمصالح خاصة، وتطبيق مبدأ الشفافية في كل شيء ويعزز وجود احزاب ذات برامج وليس دكاكين حزبية، وقبله سن قانون من أين لك هذا؟ باعتباره زاوية الاصلاح والشفافية والمحاسبة وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وقطع دابر النميمة السياسية.

اتفق مع ما ذهب اليه دولة الرئيس طاهر المصري بان المديونية تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني ولكن يا دولة الرئيس وانت شكلت تحالف مع احمد عبيدات للاصلاح انسحبت منه ليلة اعلانه، فانت مطالب أن تقدم وصفة قابلة للتنفيذ تعين الحكومة للاسترشاد بها وانت من ترأس الدبلوماسية والبرلمان والحكومة والاعيان لمدة تصل الى 45 عام من العمل العام .

أكثر شيء قد يزيد حالة عدم الثقة لدى المواطن هو الضرب تحت الحزام وطرح التساؤلات التي تثير الشكوك وتجعل المشهد مشوشاً دون وضع اليد على الجرح.

*استاذ العلوم السياسية بجامعة البترا

*ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري

*كاتب في الشأن المحلي والاقليمي