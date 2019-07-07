العمرو يكتب:الخوف على الوطن يستدعي الرد على مروجي الاشاعات

*بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

الانتماء للوطن يعني الشعور بالقلق والخوف عندما يشعر الفرد بأن الوطن يتعرض للخطر، وفي الحقيقة تكتظ مواقع التواصل الاجتماعي بالاشاعات والانتقادات غير الموضوعية والتشويه بهدف تدمير الذات وبث الخوف في قلوب وعقول الناس، واستغلال القرارات الخاطئة الصادرة عن السلطة ليس بهدف نقدها لتصويبها بل لتكريس الصورة النمطية بان كل ما في الوطن فاسد ولا يمكن اصلاحة حتى اصبح الشخص في كثير من الاحيان عاجز عن ابداء اي رأي يخالف هذه الاراء واذا تمسكت بموقفك تتهم فورا بأنك سحيج.

الحقيقة المطلقة التي لا تقبل الجدال هي ان الدولة ضرورة وبدونها لا يستطيع الفرد انجاز اي مهمة او القيام باي وظيفة او تحقيق اي تقدم على المستوى الشخصي وفي جميع المجالات، وفكرة الدولة لم تاتي من فراغ بل جاءت استجابة لتحقيق حاجات الناس ومصالحهم فيصبح كل فرد مهما كانت قيمته في المجتمع صاحب حاجة وضرورة في وجود واستقرارالدولة، وعليه يصبح الولاء والشعور بالانتماء واجب وشرف لا يدانيه شرف وانطلاقا من هذا تتم جميع العمليات الاصلاحية للنظام السياسي ومواجهة الفساد والاشاعة بدافع الحفاظ على الوطن لا هدمه وتدميره.

الاردن من الدول التي تعتبر بيئة خصبة للاشاعات بسبب تضارب مصالح اصحاب الصالونات السياسية ولهم ابواق اعلامية مهمتها التشويش ونشر الاشاعات والاقاويل لتفتيت الثقة بالنظام السياسي للدولة والتشكيك بكل حركة او سلوك لرموز النظام ، وقد شاهدنا قبل يومين فيديو لاحد الاشخاص صاحب مهمة تشتيت الناس كيف خلق قصة درامية حول زيارة الملك وتفقده لحريق المسجد الحسيني.

إن هدم الذات وتدمير الثقة تبدأ بالاشاعة وعدم القناعة وانتشار الانتهازية وما يترتب عليها من نفاق واعتماد المحسوبية والواسطة بدل الكفاءة فيصبح التزلف سببا للحصول على المكاسب، وسبب هذه الثقافة التي تضرب اركان المجتمع ربما فشل النظام التربوي برمته وعجزه عن ربط الفرد بفكرة المواطنة ومدلولاتها فاصبح كل شخص همه ذاته حتى لو على حساب الوطن.

لقد ساعد وبشكل كبير على انتشار ظاهرة الانا هذا الفضاء الافتراضي والمساحات الواسعة وعدم المساءلة لما يكتب من قبل الافراد على صفحات التواصل الاجتماعي، على شكل افكار وافتراضات وتحليلات غير مرتبطة بالواقع وفي الاغلب تكون مجتزأة لتعطي صاحب الفكرة المشروعية في خوضه بأمور الدولة والمجتمع بتفويض ذاتي دون حسيب أو رقيب، وبمحض الصدفة، ولكن من خلال عملية رصد ربما لالاف الاشخاص الذين تبرز هواياتهم بنشر بوستات متتابعة وفي كل الاختصاصات والمجالات، فكان معظمهم لديه فائض من الوقت والفراغ فأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلته المفضلة ليس للنقد البناء ولكن النقد بقصد التسلية دون إدراك لمخاطر تصرفه.

كما يوجد نوعيات تركت العمل بسبب التقاعد فاصبح لديهم فراغ كبير فلم يجدوا وسيلة لتعبئته، الا بالنميمة السياسية والاجتماعية، وليس سرا ان ثقافة سلبية قد تشكلت بواسطة هؤلاء لدى شريحة واسعة اصبحت تشكك بكل شيء مع انعدام الثقة عززها اخطاء ترتكب من قبل الحكومة على شكل تعيينات لمحاسيب او قرارات غير شعبية ليس هذا وقتها.

المستغرب هو الصمت الرسمي لدى من تقلدوا مسؤولية السلطة وعلى فترات طويلة وعدم قدرتهم على تفنيد هذه الاشاعات مما قوى من شكيمة وعزيمة اصحاب الفيديوات الذين يهاجمون الوطن دون هواده.

هدم الذات بمعنى تقزيم كل شيء في الوطن وتسفيهه باعتبار كل ما هو موجود لا يصلح، قضية معقدة وتحتاج لوقت لتغيير هذه الصورة النمطية في اذهان النشىء وقد ساهم الاعلام الاصفر وبعض المرتزقة منهم، بتشكيل هذه الحالة وفي الحقيقة يشعر الانسان بالاسى وهو يرى ويشاهد بام عينه كمية الجحود والنكران من قبل الذين لولا الدولة اظلتهم بظلها ووفرت لهم النعم لكانوا نسيا منسيا فربط الفرد سكوته بمقدار مكاسبه، هناك انحراف قيمي تربوي واضح لا يحتاج الى تفسير وهو ان كثيرا من الناس نسي عقله واتبع هواه فكان امره فرطا.

الرد على الاشاعات وتفنيدها واجب وحق للمواطن يجب الاطلاع عليه والا كل يوم سنخسر مساحة اضافية من مساحة الثقة لصالح مروجي الاشاعات والفيديوات المسمومة.

استاذ العلوم السياسية جامعة البترا*

ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري*

كاتب في الشأن المحلي والاقليمي*