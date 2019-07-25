* بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

لقد عانى الوطن على مدى سنوات طويلة من عملية التهرب الضريبي وقد اشارت كل التقارير ان هذا التهرب تسبب بخسائر كبيرة واظهر عجزاً كبيراً في موازنة الدولة الامر الذي جعل أحد المسؤولين السابقين القول من على احدى الشاشات بان عجز الموازنة يمكن تسديده من شارع الخالدي وهو يقصد الإيرادات الهائلة التي تحصلها العيادات ومكاتب كبار المحامين والمهندسين التجار.

نعلم جيدا ان جماعات الضغط تعمل من أجل المصالح الشخصية لأعضائها وتحاول بكل ما تستطيع التأثير في أي قرار أو سياسة تشكل ضغطا على هذه الجماعات وتحولها الى إيجابيات لمصالح منتسبيها، وقد كانت البدايات للدور المؤثر للنقابات عندما اشعلت الشارع في رمضان 2018 في مظاهرات عارمة استمرت الى حين سقوط حكومة الملقي بسبب إصرارها على قانون الضريبة نفسه الذي قدمه الرئيس الرزاز فيما بعد عند تكليفه بتشكيل الحكومة في حزيران العام الماضي.

التساؤل المطروح كيف تُقْدم الحكومة على تفاهمات لمراضاة مصالح قطاع معينة على حساب المصلحة وعلى حساب هيبة القانون وكيف اغفلت العقوبة الجزائية على من لا يلتزم بنظام الفوترة، يبدو ان هذه الخطوة كانت معدة مسبقا وتم التحوط واخذها بالحسبان حتى لا تواجه الحكومة قطاعات معينة ويتم وضع حلول تراضي بها الحكومة هذه القطاعات لضمان عدم اثارتها وبالتالي تتحرك ضد الحكومة وتؤلب الشارع ضدها.

الأصل ان الضريبة واجب والتهرب منها خيانة وعندما تجعل الحكومة الباب مواربا استجابة لضغوط معينة فهي شريكة بكل الخسائر التي ستلحق بالتحصيلات المالية للخزينة، نحن بلد يمارس الصفوة من ابناءه كل ما يمكن من ضغوط لعدم الالتزام بالواجب عندما يتعلق الامر بتسديد الالتزامات المالية وفي المقابل نرى عبثا وتبذيرا للأموال بطريقة تثير حفيظة كل عاقل وبذخ يصل التي حد الترف والمجون وربما معظمهم لا يدفع الضريبة ويتهرب منها.

كان الأولى بالحكومة ان تعمل على اصلاح المنظومة التربوية التي تغرس قيم المواطنة في عقول وقلوب الناس حتى لا يتم تقييم القرارات الاقتصادية والسياسية انطلاقا من المصلحة الشخصية بل ربطها بالاطار العام والسياسة العامة للدولة ومصلحتها العليا ، صحيح ان سياسات الحكومات المتعاقبة كرست ثقافة المحسوبية وعدم العدالة الاجتماعية وأضرت بالاستقرار النفسي للطبقة الوسطى في المجتمع ونحن نرى المحاباة والواسطة والمحسوبية أمام اعيننا، لكن الوطن اهم من الجميع وان المحافظة على استقراره وعدم رهن ارادته للصناديق الدولية مسؤولية كل فرد وكل مواطن شريف بل اعتبرها واجب أخلاقي وديني بالأساس.

التفاهمات التي تحدثت عنها الحكومة لا تخرج عن إطار التراضي وعدم قدرة الحكومة في تنفيذ مشروع القانون برمته الا على الموظفين الذين لا حول لهم ولا قوة ومسالة التهرب الضريبي ستعجز هذه الحكومة عن الحد منها ومواجهتها بسبب التراخي والمجاملة والاسترضاء، من يساهم في تفتيت المجتمع واضعاف الدولة بالتقصير القانوني والسياسي والدفاع عنها في كل المواقف لا يختلف عن المتهربين ضريبيا.

شاهدوا الدول المتقدمة كيف يلتزم المواطن والمسؤول في كل ما من شأنه حماية الدولة والمحافظة عليها واضرب المثال التالي على احدى الدول الافريقية "رواندا" التي دمرتها الحرب الاهلية وذهب ضحيتها مئات الالاف من البشر، كيف تعافت وأصبحت في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا وسياحيا وبلغت نسبة النمو الاقتصادي درجة متقدمة بسبب توفر الإرادة الكافية لذلك، ونحن ما زلنا غير قادرين على محاربة التهرب الضريبي وفي كل مناسبة وطنية تُبح حناجرنا ونحن نتغنى بالوطن وعند الالتزام بالقانون تجدنا أول من يخرقه.

*أستاذ العلوم السياسية جامعة البترا

*ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري

* كاتب في الشأن المحلي والاقليمي