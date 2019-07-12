العمرو يكتب: الوزيرمحمد الذنيبات مسيرة طويلة من الإنجازات المكللة بالنجاح

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو*

لم يكن الدكتورمحمد الذنيبات ابن عائلة ارستقراطية بل هو احد ابناء قرية الجديدة احدى قرى محافظة الكرك التي تبعد عن مركز المدينة اكثر من 20كلم، ولم يُولد وبفمه ملعقة من ذهب، ولكنه واجه ظروفاً قاسية وصعبة كأقرانه من أبناء جيله ومن سبقهم ومن جاء بعدهم من أبناء الارياف والبوادي والمخيمات الاردنية، رحلة الذنيبات القاسية والمشقة والتعب جعلته أكثر تحدياً وأنارت له الطريق وفتحت بصيرة الرجل ليختط لنفسه طريق العلم الذي بدأه بالجامعة الاردنية وواصل دراسته العليا وحصل على الدكتوراة من الجامعات الامريكية، ليعود في بداية ثماينات القرن الماضي مدرسا في الجامعة الاردنية براتب لا يتجاوز ال400دينار، ولانة متخصص في الادارة بدأ حياته العملية بالتدريب إضافة الى التدريس ، لكن الرجل تشكلت لدية بنية فكرية واطلاع في فترة الخمسينيات والستينيات في ظل حراك سياسي قومي ويساري واسلامي جعل من شخصيته أكثر قوة وتمرس في الجانب السياسي واختط لنفسه طريق المعارضة الوطنية، ومع الايام وتكشف الحقائق وانتهاء فترة الشعارات الرنانة ، اصبح الرجل اكثر واقعية واكثر التزاما بالنهج السياسي القائم مدركا حجم الضغوط والتحديات التي يواجهها الاردن وحنكة وحكمة القيادة السياسية وقدرتها على الخروج من الازمات أقوى ظهرا واشد صلابة.

ونتيجة لتأهيل الرجل اكاديميا وعلميا تم اختياره مديرا لمعهد الادارة الذي يعمل لاكساب الموظف العام المهارات اللازمة لاداءه لعملة وقد عمل على تطوير برامج معهد الادارة واثبت الرجل استقامة واضحة جعلته في دائرة الاشخاص الذين يتم الاختيار منهم الصف الاول من المسؤولين.

المحطة الثالثة في مسيرتة تكليفة بتاسيس جهاز الرقابة الاداري كجهاز مراقبة يحد من الفساد والرشوة ويتابع الموظف العام وأداءه واستطاع ان ينشئ هذا الجهاز وان يضع المتطلبات الكافية لقيامه، ولكن بعد ان احس بان الجهاز الجديد لا يستطيع القيام بهذه المهام التي انشئ من اجلها اوصى بالغائة والتوصية بانشاء اجهزة رقابة اقدر على أداء المهمة.

وفي المحطة الرابعة من مسيرته العملية المكللة بالنجاح تم اختيارة لتسلم ملف وزارة التربية والتعليم بعد ان استشرى الغش وتسريب الاسئلة وظهور مافيات الاسئلة وتم ضرب سمعة التوجيهي الاردني، عمل الوزير الذنيبات على تطهير وزارة التربية من الفساد وضبط بشكل صارم الغش واعاد الالق الى الثانوية العامة الاردنية فتم القضاء بشكل كامل على مظاهر الترهل الاداري والاكاديمي، والغريب في شخصيته انه لم يخضع لاي ابتزاز أو مجاملة على حساب العمل العام وهذا بحد ذاته يدين كل الاشخاص الذين يتعذرون عند اتخاذهم القرارات الخاطئة بان تعليمات من فوق سبب هذا القرار.

وبسبب نجاحه المميز في إدارة ملف وزارة التربية والتعليم ولما كانت شركة الفوسفات تترنح ومقبلة على التصفية والانهيار عُهد الى الدكتور الذنيبات برئاسة مجلس إدارتها ويا لها من إدارة حصيفة اغضبت كل الفاسدين وطعنتهم في الصدور والظهور فواجه هجمة شرسة محاورها المتضررون من قراراته الحاسمة.

واستطاع في عامين قلب موازين الشركة وتحقيق ارباح 47 مليون دينار بدل خسائر تقدر ب100 مليون وأطفأ الديون وحقق وفر يقدر ب60مليون كانت تذهب هباءً منثورا.

وفي سنته الثالثة من قيادته لهذه الشركة الوطنية البارزة التي عمرها يقارب عمر الدولة الاردنية يوسع انشطة الشركة بعقد شراكات واستثمارات والاهم من ذلك هو تعزيز اقامة مصانع تنتج مواد ذات قيمة اقتصادية مرتفعة مدخلاتها من تراب الفوسفات الاردني.

مسيرة الانجاز الناصعة في سجل الذنيبات لا ينكرها الا جاحد والاشادة بجهودة تأتي من باب تعزيز الروح الايجابية لدى المجتمع الذي شلت قدرته على التفكير المتميز كثر الاشاعات والاحباطات وسوء الادارة لدى العديد ممن تولوا المسؤولية في هذا البلد الطيب.

حفظ الله الوطن وقيادته وشعبه وكل المخلصين من كل سوء

استاذ العلوم السياسية جامعة البترا*

ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري*

كاتب في الشأن المحلي والاقليمي*