العمرو يكتب:خيارات الرئيس والازمات الداخلية

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو*

لا تكاد تخلو دولة من دول العالم من وجود الازمات والمشكلات العميقه والهامشية وتسعى حكومات تلك الدول لوضع الحلول المناسبة لها، حتى لا يتم ترحيلها أو القاء المسؤولية على الاخرين، والاردن يعد من أكثر الدول التي تضع استراتيجيات وحلول للمشاكل والعقبات وكيفية حل المعضلات لكن معظم هذه الاستراتيجيات هي حبر على ورق وتخضع للمزاجية والمناكفة حتى في تشكيل اللجان المكلفة بذلك تكون المحسوبية والواسطة حاضرة بقوة، ولو عدنا للخطط الخمسية لوجدنا مجلدات مملؤة ومحشوة بكل أشكال التنظير، لكن ماذا حصل.. الزراعة في حال يرثى لها والصناعة تواجه معضلات عديدة، قطاع التجارة هو الاخر يواجه تحديات كبيرة حتى في الاصلاح السياسي تم تجاهل الاجندة الوطنية ووضعناها خلف ظهورنا، والا كيف لنا ان نفهم تعيين مستشار في رئاسة الوزراء معظم خبرته في السكرتاريا طبعا هذا لا يحصل الا في عهد الحكومات الاردنية المتعاقبة ودون استثناء، لان الرئيس عمر الرزاز اقربهم الى قلبي واعرف حجم الضغوط التي يمارسها المتنفذين عليه ..هذا الامر تمارسه كل الحكومات التي تشكلت في الاردن فالاساس في تولي المنصب هو المحسوبية والواسطة وليس الكفاءة ودرجة الانتماء الوطني، حتى الانتماء يصعب قياسه في ظل الشعارات المرفوعة ويحضرني قول الرصافي "لا يخدعنك هتاف القوم في الوطــن فالقوم في السر غير القوم في العلن"

هؤلاء المتنفذون والمستفيدون يخلقون دوائر ضيقة لاتصالاتهم وكولساتهم بحيث يتم حجب الاخرين عن المشاركة حتى في ابسط الامور (المشورة)وكل منهم يريد ازاحة النار على قرصة ويؤدي ذلك بالطبع الى وضع اطار لا يستطيع اي رئيس النفاذ منه فيبقى يدور في نفس الدائرة فالكل منهم يسعى ليل نهار لتقديم النصح للرئيس وتحذيره وتخديره.

ما حصل أخيراً باتخاذ دولتي الكويت وقطر قرارا بحصر ابتعاث طلبتها لخمس جامعات ،شأن يخص الاخوة في الدولتين الشقيقيتن، مثل ما هو حق لنا باعادة تقييم الجامعات الخارجية، كما نعلم ان هيئة الاعتماد البريطانية اغلقت جامعات في بريطانيا لمخالفتها شروط الاعتماد، الموضوع برمته كان يمكن فهمه باتصال بسيط مع الاشقاء لمعرفة سبب هذا القرار ليس للتأنيب أو العتاب بل لتصحيح مسيرة الجامعات المعنية وبهذا نكون حققنا الفائدة من خلال المراجعة الموضوعية لكل الاخطاء.

وفي إطار محاولة دولة الرئيس الاستماع لاكثر من رأي حول القضية وما اثير من لغط على وسائل التواصل الاجتماعي من أساءة تعدت حدود القرار، خصوصا باستغلال بعض المسؤولين ومحاسيبهم هذا القرار لتصفية الحسابات والنيل من الخصوم ومحاولة الاطاحة بهم.

نعلم ان الرئيس مستمع جيد ويريد اعطاء الفرصة لكل من يعتقد انه قادر على تقديم المشورة لكن ما يحصل العكس، ففي الجلسة لم يستمع الرئيس لمتخصصين في هذا الشأن مع احترامي لخبراتهم ولكن كالعادة يستغل البعض هذا اللقاء للطعن بالاخرين فتصبح الجلسة روتينية تقليدية لا تقدم أفكارا خلاقة لحل المشكلة بل تعقيدها بتحميل المسؤولية لهذا الشخص أو ذاك ولا تخلوا الجلسة من استغلال البعض لهذه الفرصة لتصفية حسابات مع اشخاص ربما امتنعوا عن تقديم خدمات شخصية لهم.

كان يفترض ان يكون حاضرا في لقاء اليوم خبراء تربويون لديهم رؤى متكاملة منزهة عن الهوى هدفهم فعلا الوقوف على الخلل وتقديم الحلول وكان أولى بدولة الرئيس الطلب من اصحاب الاختصاص ان يقدموا له تصورا شموليا قابلا للتطبيق.

ديمقراطية الرئيس يتم استغلالها من قبل البعض للاستعراض وخلط الاوراق وتضييع الوقت في اشياء غير مفيدة لا تخدم بل تشوش الرؤية فيصبح المشهد رمادي مائل الى العتمة، قضية الجامعات معالجتها يجب ان تتم من خلال وزراة التعليم العالي والجامعات الاردنية نفسها بإعادة تقييم الموقف والخروج بحلول في مدة زمنية محددة لتجاوز الوقوع بنفس الاخطاء.

استاذ العلوم السياسية جامعة البترا*

ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري*

كاتب في الشأن المحلي والاقليمي*