العمرو يكتب: لجان تسعير الدواء وجدية الحكومة في الإنجاز

بقلم الدكتور قاسم العمرو*

المتابع للإجراءات الحكومية في كثير من الجوانب التي تخص معيشة وحياة المواطن يجد ان هذه الإجراءات طويلة وتتحور على شكل لجان تدرس وتقدم توصيات ثم تشكل لجان وهكذا الامر دون الوصول الى نتائج تشفي الغليل حتى يملّ المواطن ويُحبط من طول الانتظار ويفتح الباب على مصراعيه للإشاعة والتشكيك بجدية الحكومة في اتخاذ الإجراءات السريعة.

أسعار الادوية خيالية وحققت خسائر بمليارات الدولارات دفعتها الدولة ويتحملها المواطن على شكل ديون لجهات خارجية وداخلية باعتبار ذلك جزء من مسؤوليته تجاه الوطن وخصوصا الشريحة الفقيرة والمتوسطة الذين لا حول لهم ولا قوة وذهبت الى جيوب التجار.

ما يؤلم هو صمت المسؤولين منذ عقود طويلة على هذه الوباء المستشري في نفوس البعض والطمع والجشع وعدم الإحساس بالمسؤولية وغياب الوازع الأخلاقي وغياب الضمير والاحساس الوطني لدى بعض التجار، الذين كان همهم حلب الدولة بغية افلاسها والحاق الضرر بها وكان ذلك على حساب التنمية وتحسين معيشة المواطن، ويستطيع أي مبتدئ بعلم الحساب ان يقدر حجم الأموال التي ذهبت نتيجة فوضى الأسعار وغياب الضمير، الى ان جاء الوزير الزبن الذي حاول الاقتراب من عش الدبابير فلم يصمد طويلا وتمت الإطاحة به، قبل ان يُكمل مشروعه بوضع تسعير عادل ومنصف يضمن حق الوكلاء التجار والمصنعين ويحفظ كرامة المواطن وحقوق الدولة، إذا ما علمنا ان الخسائر تقدر بمئات الملايين من الدنانير ، وهنا استغرب بشكل كبير إصرار الدولة على وضع قانون للأسلحة واهمالها قانون من اين لك هذا؟ لاسترداد ما نهبه الفاسدون من قوت المواطن الحزين.

صحيح ان الحكومة وبعد توجيه جلالة الملك أبدت بعض الاهتمام بتشكيل لجنة أولى ثم تشكيل لجنة أخرى لإعادة دراسة وتقييم الأسعار وأخشى ما اخشاه ان ترفع الأسعار بدل تخفيضها، العمل السلحفائي الذي يطبع شغل الحكومة يقتل الامل لدى المواطن.

وحتى أكون منصفا بعد ان قرأت عن جملة من الادوية التي تم تخفيضها سألت الصيدليات عن أسعار الدواء الذي يستعمله المواطن فوجدت انه لم يتغير شيئا بل الأسعار على ما هي عليه.

مافيات الدواء لهم متنفذين يدافعون عنهم والمال العام لا بواكي له إذا ما علمنا ان التأمين الصحي يغطي شريحة واسعة من المواطنين فالهدف هنا هو حماية المال العام وعدم استنزافه بأسعار ادوية تزيد فروقاتها عشرات المرات عن الدول المجاورة.

لا أدري كم ستستغرق اللجنة الجديدة من وقت ومياومات وهل ستقاوم الضغوط التي ستتعرض لها وكيف ستقرأ المشهد والى أي حد ستكون قادرة على ضبط سوق الدواء وأسعاره أذا ما علمنا ان هناك من هم أكبر من اللجنة بنفوذهم، خصوصا مع غياب غير مفهوم لمجلس النواب عن هذا الملف وعدم خوضه في هذا الموضوع الحيوي والهام، والذي تعتبر خسائر الدولة فيه أكبر من التهرب الضريبي.

حماية الوطن من الأشرار وسارقيه باسم القانون مهمة كبيرة وواجب وطني وتحتاج الى قوة وحزم للإطاحة برؤوس الفساد والمتاجرة بحياة الناس وقوتهم.

أستاذ العلوم السياسية جامعة البترا*

ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري*

كاتب في الشأن المحلي والإقليمي*