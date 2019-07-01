العمرو يكتب:جامعة البترا ترتقي على سلم التميز

بقلم الدكتور قاسم العمرو









إنجاز آخر تحققه جامعة البترا أيقونة الجامعات ورائدة العمل المؤسسي والانضباط والتميز بحصولها على شهادة الاعتماد البريطاني على مستوى الجامعة بمرتبة الجامعة المتميزة(premier university) هذا الإنجاز لم يأتي بمحض الصدفة أو بالواسطة أو من فراغ، بل جاء نتيجة تحقيق شروط موضوعية تفرضها هيئة الاعتماد الدولي البريطاني تتقدم على أساسه الجامعات وعند تحقيق هذه المتطلبات تمنح هذه الشهادة..

هيئة الاعتماد البريطاني تعرف بـ(ASIC)

Accreditation Service For International Schools, Colleges And Universities

وهي هيئة معتمدة من قبل الحكومة البريطانية وتعمل تحت إشراف Ofsted مؤسسة التعليم والخدمات الاجتماعية في بريطانيا التابعة لوزارة التعليم العالي، وقد قدمت خدماتها لكثير من الجامعات حول العالم ليتم اعتمادها واعتماد طلبتها في أوروبا وقد أغلقت هذه الهيئة اكثر من 20 جامعة وهمية في بريطانيا.

ان حصول جامعة البترا على اعتماد هذه الهيئة له معنى ودلالة واضحة اننا نسير وفق معايير منضبطة للوصول دائما الى أعلى مستويات الاتقان والنجاح لكل البرامج المطروحة في الجامعة، فالمتابع لوضع الجامعات الخاصة يلاحظ سلوكيات بعضها الذي يغلب عليه الطابع التجاري من خلال العروض التي تقدم والتخفيضات المادية بهدف إغراء الطلبة وجذبهم اليها، هذا الامر ابتعدت عنه جامعة البترا واختطت لنفسها طريق واضح المعالم بالجدية والاستقامة فكانت قبلة الطلبة دون منافس.

في حقيقة الامر ما تحققه الجامعة مصدر فخر للوطن وللطلبة والعاملين من اداريين وأكاديميين ولا ننسى مؤسسات الجامعة ممثلة بمجلس امنائها وجهود المستشار الأعلى لمجلس الأمناء ورئيس الجامعة والشركة المالكة لها، فلولا الجهود المتظافرة والتخطيط والإدارة الرشيدة لما حققنا هذه الإنجازات المتتالية.

هذه الشهادة الممنوحة من هيئة اعتماد مرموقة ستنعكس بشكل كبير على طلبة الجامعة بفتح الأبواب امامهم في الجامعات البريطانية والأوروبية لإكمال دراستهم والتعاون أيضا العلمي والأكاديمي.

ربما هذه المناسبة تجعلنا نوثق لهذه الإنجازات ولولا الخشية من الفهم المعكوس لكتبنا كل يوم مقال نُشيد به بإنجازات الجامعة التي تعتبر لوحة فنية معمارية بديعة وبيئة نفسية رائعة ومجتمع استقرار، ويشعر الانسان بانتمائه لهذه المؤسسة المحترمة لأنها تشده اليها بقوة فلها سحر خاص يجعل المرء منتميا لا يمل الالتزام بعمله وحريصا كل الحرص على إنجازه.

أُبارك للجامعة وطلبتها ومجلس امنائها ورئيسها ومجلس عمدائها واساتذتها، وأتمنى مزيدا من النجاحات والتميز لجامعتنا الحبيبة لأنها الجامعة التي أُحب وقُدر لي أن أعمل بها منذ ثلاثة عشر عاما لم أتعرض خلالها لأي منغصات.

استاذ العلوم السياسية جامعة البترا

ناشر موقع وطنا اليوم

كاتب في الشأن المحلي والاقليمي