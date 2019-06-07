العمرو يكتب:قانون الضمان الاجتماعي الجديد رؤية عميقة لمواجهة الانهيار

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو*

لا أحد يرغب بانهيار أو إفلاس أهم مؤسسة اقتصادية واجتماعية في الاردن (مؤسسة الضمان الاجتماعي) بل نريد التقدم والازدهار والنمو والادارة الحكيمة والاستراتيجية التي تستشرف المستقبل وتعمل بمثابرة واخلاص وانفتاح على المجتمع والقوى الاقتصادية والسياسية فيه لتحكيم قراراتها وتجويدها وقبولها واشعار الناس بأهميتها لاحداث نقلة نوعية آمنة واستقرار مالي استراتيجي لهذه المؤسسة المهمة للغاية، والتي تعتبر عصب الدولة المالي بالجانب المتعلق بالاستقرار الاجتماعي.

من المعروف ان المجتمعات والدول ليست كائنات جامدة بل تتطور بمرونة وفق مقتضايات وحاجات المجتمع والدولة وجاءت التشريعات لتكون الميكانيزم الحقيقي للتعبير عن إرادة التغيير والتطور، ففي الجانب السياسي لا يمكن احداث اصلاح سياسي دون اصلاح التشريعات الناظمة للعمل السياسي وهذا ينسحب على كافة القطاعات ففي الجانب الاقتصادي والاستثماري لا بد من احداث تشريعات جديدة تواكب التطورات العالمية والمحلية لينعكس على النمو الاقتصادي الحقيقي الذي يخفف من البطالة والفقر وينعكس ايجابا على حياة الناس، فالدولة المتخلفة في هذا المجال يكون السبب تخلف تشريعاتها وقوانينها الجامدة التي لا تتطور وفقا لمقتضيات الجياة، فبدون تعديل القوانين لا يمكن عمل اي تغيير حقيقي في أي قطاع من قطاعات الدولة والمجتمع.

يدور الحديث عن وضع مسودة جديدة لقانون الضمان الاجتماعي والاسباب الموجبة لهذا القانون اساسها تعديل سن التقاعد المبكر لينطبق على المشتركين الجدد بعد ان بلغ متوسط اعمار المتقاعدين من الضمان الاجتماعي 52عام وهذا العمر يعتبر في كثير من المجتمعات عمر الشباب والعطاء وعملت دول متقدمة مثل فرنسا على رفع سن التقاعد الى 65 عام.

قبل الحديث عن رفع سن التقاعد المبكر للمشتركين الجدد والذي لا يسري باثر رجعي، يجب ان يفهم الجميع المعادلة البسيطة التالية انطلاقا من فهم اساس وجود مؤسسة الضمان الاجتماعي وهو تأمين حياة كريمة للمشتركين بعد بلوغهم سن الشيخوخة، والمعادلة البسيطة تقول عندما تزيد المصروفات عن الايرادات سيزيد العجز وفي حالة المؤسسة اذا استمر الحال على نفس المنوال فان مصروفاتها ستزيد عن ايراداتها من خلال الاشتراكات وهنا مربط الفرس، مع مراعاة الانشطة الاستثمارية للمؤسسة في قطاعات عديدة، إذ لا بد من التركيز على القطاعات التي نسبة المخاطرة فيها صفر مثل قطاع الطاقة المتجددة، العقارات، الاتصالات، المهم الابتعاد عن الاسهم والمضاربة ، وزيادة مساهمتها بالشركات الناجحة البوتاس مثال ذلك.

إن رفع سن التقاعد ليصل الى متوسط 60 عام سيرفع حالة الخطورة ويجعل المؤسسة في حالة أمان استراتيجي بعد مرور عدة سنوات، إن تعديل القانون مهم وندعمه ولا يمكن ان نساوم على حساب المصلحة العامة من هنا رسالتي الى نقابات العمال الذين يرفضون القانون من باب تسجيل المواقف نرجوهم التفكير بالمصلحة العامة التي تهم كل مواطن أردني واتمنى ان يتم سن قانون في جزئية التقاعدات العالية، باثر رجعي يضبط الخلل القديم في المعاشات التقاعدية المرتفعة بشكل خيالي وان يتم وضع سقف لا يمكن تجاوزه ينطبق على القدامى والجدد، وخصوصاً كبار المتقاعدين الذين تقدر معاشاتهم التقاعدية بالملايين لنحقق العدالة شعورا بالمسؤولية تجاه الوطن، ولا يهم غضب 100شخص، فالوطن اهم منهم ومن ترفهم .

استاذ العلوم السياسية جامعة البترا*

ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري*

كاتب في الشأن الملحلي والاقليمي*