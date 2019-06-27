العمرو يكتب: مؤتمر البحرين.. الهرولة وراء السراب.

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو*

لو اعترفنا جدلاً بحق إسرائيل بالوجود فالأساس القانوني لذلك هو أبعد مما اعترف به العرب بما فيهم منظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر مدريد ليكون قرار التقسيم رقم (181) لعام 1947، الصادر عن هيئة الامم المتحدة، أساساً قانونياً دولياً لقيام دولتين عربية فلسطينية ودولة إسرائيل أي لا يحق لإسرائيل وفقا لهذا القرار على اكثر بالسيطرة على أكثر من 55% من أرض فلسطين التاريخية.

لقد جاء الاهتمام الامريكي بإسرائيل كقاعدة متقدمة في الشرق الاوسط ورأس حربة لمصالحها، بعد حرب 1967 عندما هزمت إسرائيل الدول العربية وابتلعت على مدى حربين 1948، و1967 كامل أرض فلسطين والجولان السوري وجزء من الأراضي اللبنانية وأراضي أردنية تم اعادتها بعد اتفاقية وادي عربة، ثم تعززت هذه النظرة بسبب اللوبي الصهيوني في امريكا وقدرته على اقناع الادارات الأمريكية المتعاقبة على اهمية إسرائيل، بالمقابل لم يستطيع العرب القيام بالدور نفسه بسبب تشرذمهم وتفرقهم وتخوينهم لبعضهم البعض.

وفي كل مرة يأتي الطرح أمريكياً لحل الصراع العربي الإسرائيلي واستطاعت خلاله الادارات الأمريكية إيجاد ثغرة كبيرة في تفكيك الموقف العربي عندما أقنعت مصر بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل واخراجها من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، تبعها بعد أقل من 12 عام الدعوة لمؤتمر مدريد بعد حرب الخليج الثانية عام 1991م، ووافق العرب بمجملهم الذهاب إلى هناك وبدء محادثات سلام مع إسرائيل على أساس قانوني جديد واستبعاد قرار التقسيم رقم 181 ليكون قراري مجلس الامن 242 و338 اساساً للتفاوض على قاعدة الأرض مقابل السلام وتمكنت أمريكا من تحقيق اختراق جديد للموقف العربي المشترك باقناع الفلسطينين على التفاوض السري مع إسرائيل وصولا إلى اتفاقية اوسلو في عام 1993م، تبعهم الاردن وتوصل إلى توقيع اتفاقية وادي عربة في عام 1994م.

ثبت مع مرور اكثر من 25 عام على أوسلوا ووادي عربة، أن إسرائيل لا ترغب بقيام دولة فلسطينية وقضمت أراضي الضفة الغربية وتوسعت في بناء المستوطنات وبناء جدار العزل والحواجز فيها، وعزلت قطاع غزة بمساحة لا تتجاو 360كلم مربع، فأصبحت الحياة شبه مستحيلة وكذلك تدمير احلام الفلسطينين بإقامة دولة لهم على أرض فلسطين التاريخية، والادهى والامر إعتراف إدارة ترمب بالقدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل.

في ظل هذا المشهد المأساوي جاءت دعوة مستشار الرئيس ترمب جاريد كوشينر إلى عقد ورشة عمل تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" في منامة البحرين، تناقش سبل تحسين الواقع الاقتصادي للفلسطينين والاردنيين والمصريين بمبلغ 50 مليار دولار على شكل قروض ميسرة لبناء مشاريع في الطاقة والطرق والسياحة لخلق فرص عمل وفقاً لما تحدث به وطرحه كوشينر على طاولة المؤتمرين، ليكشف عن أحد جوانب صفقة القرن التي كثُر الحديث عنها مؤخراً.

مؤتمر البحرين هرولة وراء السراب وخديعة وتورية وتقية سياسية وملعوب جديد للإدارة الأمريكية وتذاكي وفذلكة تريد تمريرها على حكومات هي بالأساس واقعة بالشباك الأمريكية بسبب الفتات الذي تقدمه لهذه الحكومات التي انهكها الفساد والهدر دون تخطيط وإحساس بالمسؤولية .

كل ما طرح من مشاريع في مؤتمرالبحرين تم الحديث عنه من قبل اشخاص لا يعتبرون خبراء إقتصاد ولكن غيرتهم على وطنهم دفعتهم بأكثر من مناسبة للحديث عبر مقالات أو تغريدات للفت نظر الحكومات المتعاقبة إلى البدء باليات تمكنها من الاستغناء عن شروط كويشنر وبناء مشاريع تنموية بجهود ذاتية وبمحاربة الفساد، أو بالتعاون مع دول صديقة لا أهداف سياسية لها بالمنطقة.

بالنسبة للاردن عبر جلالة الملك عن رفضه لكل الاجراءات والسياسات التي لاتعترف بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وذات سيادة، وهذا موقف مبدأي وراسخ، لكن الحكومات المتعاقبة تتحمل كامل المسؤولية عن حالة التدمير الذاتي للاقتصاد وإذلال الاردن واثقال كاهله بالديون وقتل المشاريع الانتاجية، بسبب فسادها وانحراف مسؤوليها اللاهثين وراء مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة فانتجت منظومات الفساد الحكومية خلال السنوات الاخيرة عشرات المليارديرية على حساب فقر وجوع المواطنين وكرامة وطنهم.

مؤتمر البحرين فشل آخر لسياسة الكيل بمكيالين الأمريكية، وإنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ببناء دولته على أرضه ومراهقة سياسية لأشخاص لايقرأون جيداً تاريخ الصراع السياسي والعقائدي في المنطقة..وأي حلول إقتصادية لا قيمة لها إن لم تكون تابعة لحلول سياسية مرضية لجميع الأطراف.

استاذ العلوم السياسية جامعة البترا*

ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري*

كاتب في الشأن الملحي والاقليمي*