العمرو يكتب: هل نحن أمام بيرل هاربر جديد؟

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو*

الحوادث الاخيرة في منطقة الخليج وتكرار الاعتداءات والتهديد المستمر من قبل وكلاء ايران بالمنطقة للاهداف الامريكية والسعودية والاماراتية يجعل كل الدلائل تشير الى عدم وجود رغبة لدى النظام الايراني بالحوار او حتى الاعتراف بحقوق الاخرين او الحفاظ على سلامة امن المنطقة والاقتصاد العالمي من خلال افعال أرتكبتها أو ترتكبها ايران بواسطة عملائها ثم تدعي زيفا انها تريد اجراء تحقيق لمعرفة الحقيقة وانها تفاجئت بما حصل.

الحوثيين قبل اكثر من عام استهدفوا ناقلات نفط سعودية في مضيق باب المندب، ويواصلون اعتداءاتهم على الاهداف المدنية داخل الاراضي السعودية كإحدى وسائل الضغط التي تمارسها ايران للتاثير على طريقة التفكير الامريكية في التعامل مع الملف الايراني والاعتراف طوعا بانها مفتاح امن واستقرار المنطقة كشرطي للخليج خارج الدائرة الامريكية.

الاعتداء الاخير على ناقلتي النفط "فرونت آلتير"و" كوكوكا كوريجوس" في بحر عمان يعطي قراءة واضحة للمشهد خصوصا بعد حوادث ناقلات النفط في ميناء الفجيرة أن السياسة الايرانية تريد الضغط على الامريكان والسعوديين والاماراتيين للاستسلام الكامل لسياستها والاعتراف بالامر الواقع .

الادارة الامريكية لم تحسم أمرها بعد في موضوع التدخل العسكري والرد على الاعتداءات الايرانية خصوصا بعد تحميل مجلس السياسات الخارجية الامريكية ايران المسؤولية عن احداث الخليج وان ايران لا تفهم لغة الحوار.

وبوجود اطراف داخل امريكا لا تريد الذهاب الى الحرب وهذا ما ورد على لسان ترمب تحديدا بخلاف رؤية وزير الخارجية بمبيو الاكثر تشددا فان إدارة ترمب تريد الابقاء على الضغوط الاقتصادية وفرض مزيداً من العقوبات لانهاك النظام الايراني واسقاطه من الداخل أي دفع الشعب الايراني للتحرك وفعلا يعاني النظام من حالة عدم التركيز ومؤشرات ذلك الاعتداءات التي ستتكرر على ناقلات النفط أو بواسطة وكلائها في المنطقة والمشهد واضح من خلال استهداف الحوثيين للعمق السعودي والاعتداء على المطارات بواسطة طائرات مسيرة يشرف عليها ضباط من الحرس الثوري الايراني وهذا ما تؤكده تقارير اعلامية واستخبارية.

التطورات الاخيرة وتصاعد عمليات استهداف ناقلات النفط ستخلق جو يهيئ المناخ العالمي لاستقطاب دولي ضد ايران باعتبارها دولة مارقة ومزيداً من الضغوط ربما يجبر ايران على سلوك غير محسوب باستهداف احدى القطع العسكرية الامريكية في الخليج او استهداف احدى القواعد الامريكية وحينها سيسقط ضحايا من الجيش الامريكي، وهنا التاريخ يعيد نفسه عندما قصفت اليابان ميناء بيرل هاربر وراح ضحية الهجوم الاف الضحايا من قوات المارينز الامريكية مما هيأ الفرصة للامريكان للرد بقوة على هذا العدوان فوجهت امريكا ضربة نووية لمدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين استلمت على اثرهما اليابان واعترفت بالهزيمة بعد سقوط مئات الالاف من الضحايا واصبح العالم أكثر أمنا واستقرارا بعد هذه الحرب واصبحت اليابان دولة مسالمة وأكثر اسهاما في الاقتصاد العالمي وربما زيارة رئيس وزراء اليابان لايران كوسيط لحل الازمة تحاكي تاريخ بيرل هاربر مع تطور الاحداث في الخليج لكن هل تفهم قيادة ايران الرسالة.

لا أشك ان الحماقة الايرانية ستتجلى في الاسابيع القادمة بتوجيه ضربة لاحدى القطع الامريكية او القواعد الامريكية في الخليج وحينها ستُفتح كل الخيارات امام الرئيس ترمب لتوجيه ضربة قاصمة لايران تعيدها عشرات السنين الى الخلف وتسقط نظام الملالي فيها وتنهي أزمة الامن في منطقة الخليج.

مشهد بيرل هاربر امام اعيننا هل من حكماء يجنبون المنطقة حرباً لا تبقي ولا تذر؟

استاذ العلوم السياسية جامعة البترا*

ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري*

كاتب في الشان المحلي والاقليمي*



