العمرو يكتب: لجنة تسعير الادوية بين المهنية والتراخي

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

يبدو ان كثيراً من المسؤولين غير قادرين على تحمل المسؤولية والقيام بواجبات الوظيفة كما يمليه الضمير، ويبدو أيضا ان عمل اللجان ربما بسقف معين ولا تستطيع تجاوز هذه السقوف، بسبب نفوذ أصحاب بعض المصالح، من هنا يحق لنا التساؤل عن جدية لجان تسعير الادوية وهي تمارس مهامها على فترات طويلة جدا ولا يدخل دواء الا بعد ان يمر على لجنة التسعير، ويحق لنا من باب الاستفهام ان نسأل كيف كانت تعمل هذه اللجنة؟ وما هي المرتكزات والثوابت التي تستند اليها في التسعير؟ وهل لها القدرة على الاطلاع على أسعار الادوية من مصادرها؟ ام أن عملها روتيني تقوم به وفق مصالح أصحاب مستودعات الادوية، هناك أسئلة ملحة ويجب الإجابة عليها من يتحمل هذه الأموال التي دفعتها الحكومة والمواطنين للتجار دون رقابة وبأسعار خيالية ولمصلحة من؟

في إطار الحديث عن الادوية وتسعيرتها تنبهت الحكومة ولكن بوقت متأخر ولا ننسى حجم الضغط الذي يمارسه تجار الادوية ونفوذهم في التأثير على القرارات الحكومية ولماذا لا يتم الحسم بطريقة علمية والاستفادة من التجارب المحيطة بنا، علما باننا استوردنا قانون ضريبة ونطلع على التجارب الخارجية في مجالات كثيرة وهناك نموذج ناجح من حولنا، هو الطريقة التي تعمل بها الحكومة السعودية في هذا المجال.

مصلحة الوطن ومصالح المواطنين أهم من أرباح التجار وتلاعبهم بالأسعار وعلينا ان نشكر وزير الصحة السابق الذي أطيح به بسبب هذا الملف الشائك ولا ننسى مقولة أحد أصحاب المستودعات عندما قال مصلحتي اهم من مصالح المواطنين، أخيراً مع تشكل رأي عام ضاغط من خلال كل المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وصلت القضية الى صانع القرار جلالة الملك الذي أبدى حسماً وتوجيهاً وجدية بضرورة عمل مراجعة لأسعار الادوية، التي جنى تجارها ملايين الدنانير من قوت المواطن البائس ومن أموال الدولة التي هي من جيوب المواطنين.

الأوطان لا تبنى بالتمنيات والمراوغة والضحك والتزييف ولكن تبنى بالجدية وفرض سيادة القانون وملاحقة هؤلاء التجار ضريبيا لمعرفة حجم التهرب الضريبي ويمكن قياس ذلك بسهولة بعد إعادة أسعار الادوية الى طبيعتها، ولو كان وضع الدواء صحيحا لما رأينا بين كل صيدلية وصيدلية صيدلية، تهريب الدواء والتلاعب بالأسعار مُضر بالاقتصاد الوطني وبكلفة معيشة الافراد، اما حكومتنا الرشيدة عليها إعادة تقييم وتفعيل دور مؤسسات الرقابة بشكل اكثر جدية خصوصا ضريبة الدخل والجمارك، ونحن نعلم حجم الاضرار التي لحقت باقتصادنا الوطني نتيجة تهريب الدخان والتهرب الضريبي، وأخيرا الادوية.

استاذ العلوم السياسية جامعة البترا*

ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري*

كاتب في الشأن المحلي والاقليمي*