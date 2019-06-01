العمرو يكتب: أسلحة إيران الهجومية.. ضد من؟

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو*

تمتلك إيران ترسانة من الاسلحة وخصوصا الصواريخ طويلة المدى وفي كل مناسبة تُعلن عن صنوف جديدة تقول أنها طورتها بجهودها الذاتية، هذه التصريحات والتلميحات لا يمكن للمرء فهمها أو الوصول الىى تفسيرات لها الا باتجاه واحد هو تصميم ايران على العبث بأمن دول الجوار وخصوصا الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية.

إيران دولة اقليمية مهمة ولا يوجد تهديد لامنها لأكثر من سبب..فهي دولة واسعة ولديها كثافة بشرية وجيش وروح مقاومة وكل من هم حولها أضعف منها، ولا يمكن أن تشكل البحرين أو الكويت، وحتى السعودية مصدر خطر على ايران بل على العكس من ذلك تماما لاسباب سآتي على ذكرها.

ايران دولة لها علاقات اقتصادية وثيقة بمعظم دول العالم بما فيها امريكا والى حد ليس ببعيد كانت اكبر حليف لها، حتى جاءت الثورة الاسلامية التي انتهجت سياسة تجاه امريكا ظاهرها عداء وباطنها تنسيق والدليل على ذلك ما حصل في العراق وحتى سوريا فلم ينقطع التنسيق بين الطرفين حتى مع تأزم الامور الى مرحلة التهديد فالمصالح عندما تتعارض قد تؤدي الى الصدام.

فامتلاكها للاسلحة الهجومية واصرارها على برنامجها النووي السري يعني ان لديها مخطط تجاه دول المنطقة لاخضاعها لبيت الطاعة الايراني ومنافسة الولايات المتحدة على النفوذ في الخليج تحت قوة السلاح وهذا لن تسمح به قوى الغرب.

إن حجم الدعاية والتدخل وتسليح الاخرين يعني بشكل واضح ان الطموح الايراني يتعدى بعض المصالح الضيقة للوصول الى ابتلاع المنطقة كلها، لتدور بفلك إيران وربما تصل الى تفاهم مع امريكا ان قدمت تنازلات لها خصوصا بما يتعلق بالبرنامج النووي؛ الذي يُعد مصدر تهديد للعرب أكثر منه لاسرائيل لان الاخيرة لديها برنامج قادر على ردع ايران بشكل أكبر، تصريحات الرئيس ترمب تدل على ان الولايات المتحدة تريد ادخال ايران لبيت الطاعة الامريكي وفقا للرؤية الامريكية وايران تريد تقاسم المصالح مع امريكا وفقا لشروطها مع بقاء الدعاية الاعلامية ضد امريكا واسرائيل حتى تجذب كثيرا من الدهماء تحت مظلتها وقد نجحت بهذا السلوك لغاية الان بعد سيطرتها على العراق واليمن ولبنان وسوريا وتهديدها البحرين والكويت والسعودية وتحييد قطر وعمان.

كثيراً من الدول تعيش بسلام لانها تحترم الاخرين فالدول الاسكندنافية وسويسرا لا تمتلك جيوش ولا يوجد اي تهديد لأمنها بسبب حيادها على الرغم من وجود دول كبيرة وتاريخها استعماري وتمتلك سلاح نووي، فلا تشعر مثلا سويسرا بالتهديد الفرنسي علما بان اللغة الفرنسية يتحدثها الشعب السويسري، فلا نجد اطماع فرنسية بـ سويسرا أو تهديد باحتلالها، نحن في المنطقة نعيش في حالة قلق واستعداء ولو كانت ايران دولة محبة للسلام والعيش الهادىء واحترام حقوق جيرانها لما استمرت في سعيها للحصول على اسلحة تمكنها من العدوان وتهديد الاخرين وهي تمارس ذلك في اليمن والخليج العربي والعراق ولبنان وسوريا.

على ايران ان تغير نهجها وسياستها وان تعيش بسلام من خلال الافعال لا الاقوال وان تبتعد عن لغة التهديد والوعيد وأن لا تجر المنطقة الى حروب لا فائدة منها لأن الجميع خاسر وستتعمق الخلافات والاحقاد، مع حقيقة ان الدول العربية لا تشكل تهديداً لايران بالمطلق.

السلاح المتقدم بيد ايران يجعل منها دولة عدوان أكثر منها دولة سلام خصوصا مع تبنيها نهج دعم الكيانات الطائفية بالمجتمعات العربية لاضعاف دولها وتفتيت وحدة مجتمعاتها في ظل حالة الجهل والتخلف التي تعيشها معظم المجتمعات العربية اللاهثة خلف السراب.

حصار ايران الحالي من قبل امريكا قد يؤدي الى ململة داخلية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والفساد والتمييز العنصري بين مكونات الشعب الايراني واستغلال كافة موارد الدولة للجانب العسكري، على حساب التنمية قد يؤدي الى انهيار النظام الحاكم مع الحفاظ على بنية الدولة وهذا ما تريده الولايات المتحدة الامريكية.

استاذ العلوم السياسية جامعة البترا*

ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري*

كاتب في الشأن المحلي والاقليمي*