العمرو يكتب:موقف الملك من ورشة البحرين لا يخضع للضغوط

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

بعد نشر محطة سي أن أن خبر عدم التزام جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور ورشة البحرين من خلال إبلاغ كبير مستشاري الرئيس الامريكي جاريد كوشينر مهندس صفقة القرن وملحقاتها بعدم الرغبة بالمشاركة فيها، يتبدد القلق لدى كثير من الناس وتتضح الرؤية، ويتم وضع حدٍ للمزاودين رغم حساسية الموقف ودقته إلا ان هذا القرار له ما يبرره، فالاردن لن يكون شاهد زورعلى وضع ميؤوسٍ منه في ظل خذلان دولي بقيادة امريكية لحقوق الشعب الفلسطيني التي أساسها على الاقل قيام دولة فلسطينية على ارض فلسطين في حدود 1967 وهذا ما عملت الدوائر الاسرائيلية وبدعم امريكي على افشاله وافراغه من مضمونة.

فالحق يقال ان لا ثقة بالمواقف الاسرائيلية والامريكية من مسألة الحل العادل للصراع العربي الاسرائيلي بعد أن تبين بان عملية السلام برمتها ما هي إلا مناورة القصد منها تمييع المطالب العربية وإيصال الناس الى حالة اليأس للقبول بالواقع، خصوصا بعد الموقف الامريكي الاخير بنقل السفارة للقدس والاعتراف بها كعاصمة موحدة لاسرائيل وهذا بحد ذاته أكبر خذلان للمسار السلمي لحل القضية الفلسطينية .

صفقة القرن التي كثُر الحديث عنها دون معرفة مضمونها اعطت الفرصة للكثيرين بالتشكيك بالموقف الاردني وللاسف حاول البعض الغمز واللمز من جانب الاردن مستغلين الظرف الاقتصادي الصعب في محاولة للي ذراع الاردن لتمرير هذا المخطط من خلاله وتوهموا انهم قادرين على ذلك، وقد تناسوا حجم التضحيات التي قدمها الاردن وقيادته للقضية الفلسطينية رغم كل الظروف والتحديات فكان الجيش الاردني الاكثر حضورا وتضحيات على ثرى فلسطين الحبيبة وستبقى عقيدته القتالية بأن الاحتلال هو العدو الاول للشعب الاردني والدولة الاردنية رغم المواقف السياسية التي تاتي في إطار مجاراة الواقع السياسي والموازنة الدقيقة لظروف القوة والضعف فيه....المهم أن لا تنازل عن الحق مهما كانت الاسباب.

الرهان دائما على صلابة وحنكة الملك الذي يرى بوضوح وهو المطل على تعقيدات المشهد وما يتخذه من قرارات ستراعي كرامة ومصلحة الاردن أولا ولن يسمح بأن يسجل على الاردن موقفا لا يتناسب مع تاريخه المشرف ، صحيح ان الغضب الامريكي مهلك ومزعج وله ارتداداته ومعاندتهم امراً ليس سهلا، ولكن هذا هو سر من اسرار هذه القيادة الملهمة واستذكر موقف الراحل الحسين بن طلال في حرب الخليج الثانية والتزامة بعدم الانخراط بالتحالف المدمر للعراق رغم معارضته للخطوة التي اقدم عليها صدام حسين، واستطاع في فترة وجيزة ان يلتف على الغضب الامريكي والخليجي ويحوله الى قبول وقد شهدنا اعظم جنازة في التاريخ عندما شارك معظم زعماء العالم منهم الرئيس الامريكي كلينتون يرافقه ثلاثة زعماء سابقين للولايات المتحدة في تشييع جنازة الملك حسين.

الاردن بقيادة الملك موقفه واضح من أي حل سياسي للصراع في المنطقة وهو حل الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس، ما عدا ذلك لا قيمة له ولن يُجر الاردن الى مواقف مشبوهة ولن يكون أداة لتمرير سياسات من تحت الطاولة.

بعد هذا الموقف الواضح لجلالة الملك ستزداد الضغوط على الاردن وخصوصا الاقتصادية فالمطلوب رص الصفوف واختبار صدقنا في خدمة بلدنا والوقوف خلف قيادتنا لاعطائها الشرعية الكاملة في مواجهة التحديات، وان نثق بالله اولا وبوعي جلالة المك ودقته في اختيار الانسب بما يخدم الاردن وتجربتنا مع الازمة السورية والقدرة على تجنب الانخراط فيها خير دليل على ذكاء وفطنة وحنكة الملك في مواجهة الضغوط التي تعرض لها للزج بالجيش في أتون هذه الحرب المجنونة.

ورشة أو مؤتمر البحرين "السلام من أجل الازدهار " ستكون جزءاً من الماضي بعد انقضاء موعد انعقادها بعد وضوح رؤية وموقف الاردن بقيادة جلالة الملك...أي حلول لا تكون على اساس تحقيق العدالة ويقبل بها الاردن لا قيمة لها.

حفظ الله الوطن وقيادته وشعبه، من كل سوء وحماه من المتربصين في الداخل والخارج وابعد عنا مخططات الشر.