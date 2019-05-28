العمرو يكتب:الهاشميون والاستقلال مسيرة فخر واعتزاز

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

في ذكرى الاستقلال يشعر المرء بالعزة والفخر ولا يفصلنا هذا الشعور عن التفكير العميق بتحليل البدايات والحفاظ على الانجازات رغم تقلب الظروف وازدياد المحن ووجودنا في بؤرة لم تعرف الاستقرار والهدوء أبدا؛ فالمنطقة في حالة صراع مستمر طالتها حروب مدمرة دفعت شعوبها اثماناً باهضة من الدماء والارواح والتشرد، ولم يكن الاستقلال كحالة سياسية خارج هذه التفاعلات .

الاردن تعاقبت عليه الحضارات المتعددة (المؤابيون، الادوميون، العمونيون، الانباط) هذه الممالك مرتبطة بالحضور الاجتماعي والسياسي لابناء المنطقة ، كما خضع لسيطرة الامبراطورية قرونا طويلة ازهرت خلالها حضارة فنية معمارية خلدت الاردن تاريخيا، وتعد في وقتنا الحاضر احد اسباب تسويقه سياحيا.

فمنذ المد الاسلامي وتحرير بلاد الشام طمست الشخصية السياسية للاردن وبقي الوجود السياسي مرتبط بعواصم القرار في دمشق وبغداد ومن ثم القاهرة في العصر المملوكي ثم الاستانة في عهد الامبراطورية العثمانية وخلال ما يقارب عشرة قرون تم إذابة الشخصية الوطنية في اطار دولة الخلافة وسيطر المفهوم القبلي على تكوين المجتمع الاردني وفي الغالب عبرت كل قبيلة عن حالة سياسية مستقلة وغلب على العلاقات حالة صراعية بقيت ضمن المفهوم الاجتماعي السائد.

نعتز في الاردن كوطن ضاربة جذوره في عمق التاريخ ولكن علينا الاعتراف بالواقع وعدم الذهاب لإبعد من ذلك بسبب هذا الاعتزاز وهذا يقودني الى دور الملك المؤسس عبدالله الاول بن الحسين في بناء الدولة الاردنية الحديثة عندما كانت الصورة غائبة عن معظم ابناء الوطن بالمطالبة بدولة أردنية كما هو عليه الحال الان، فالحراك السياسي قبل الثورة العربية الكبرى لم يتعدى حراك اجتماعي كان الهدف منه الاحتجاج على الظلم الذي مارسه الاتراك وحالة الاستعباد التي مارسوها على الناس دون ان يعطوهم حقوقهم الجوهرية في التنمية والتعليم والبناء الاقتصادي إذ كانت تركيا في تلك الفترة تضاهي بريطانيا وفرنسا.

لم يكن يتصور المواطن في بدايات القرن الماضي حالة الدولة الوطنية حيث لم تكن الحدود السياسية معروفة بهذا الشكل الى ان أُعلن عن سايكس بيكو وقسمت بلاد الشام كمناطق نفوذ بين الدول الاستعمارية آنذاك.

وصول الامير عبدالله الى معان في عام 1920 كانت البداية الحقيقية للتعرف بعمق على الواقع السياسي الجديد للمنطقة بعد مؤتمر القاهرة، وأدرك الرجل ان القدر المحتوم لن يسمح بقيام دولة عربية على كامل التراب العربي بسبب مخططات فرنسا وبريطانيا ولكنه فكر بطريقة براغماتية وفقا لمقولة ما "لايدرك كلة لا يترك جلة"، وهي قاعدة سياسية معقولة ومقبولة في حالة الضعف والجهل والفقر التي كانت سائدة حينها.

ومع تعقيد الوضع في فلسطين وبدء بريطانيا بتنفيذ وعد بلفور غير آبهة بحقوق الشعب الفلسطيني تنبه الملك المؤسس الى خطورة بلفور وضغط على الانجليز لاستثناء الاردن من هذا الوعد وكانت هذه الخطوة الاولى على طريق الاستقلال الوطني تبعها خطوات اسفرت عن اعلان الاستقلال في عام 1946، وبدأت رحلة بناية مؤسسات الدولة قبل ذلك ب26عام فبنى الاردن جيشا ومؤسسات وصهر القبئل في مجتمع الدولة واخضعها للقانون.

وعند الحديث عن الاستقلال لا بد من الاعتراف والامتنان لجهود الراحل الملك عبدالله الاول على جهوده الجبارة في تأسيس هذا الوطن رغم كل التحديات والصعوبات.

استغل هذه المناسبة لاوجه رسالة الى جميع الاخوة الناشطين سياسيا والى الحراك تحديدا انه من غير المقبول السير نحو المجهول لتدمير انجاز مضى عليه 73 عاما بسبب قناعات فردية مشوهة لاتقترب من التسلسل التاريخي والسياسي لتأسيس البلد، نعم نحن في حالة مواجهة مع الفساد لانه عدو الاوطان وخطر حقيقي على كل الدول ولكن لا يمكن مواجهة الفساد والبعض يستظل بمظلة الهوية الفرعية، او يطالب بالاصلاح وهو يدعو لمكاسب لعشيرته ، الاصلاح خطة ونهج يجب ان يقود الى تعزيز دولة القانون والمواطنة لكل ابنائها.

و على الرغم من كل الاحباطات التي نراها في ممارسات الحكومة لكن القادم اجمل باذن الله وعلينا ان لا نحرق المراحل فالتعقل والرشد والتوازن مطلوب لاحداث تنمية شاملة رغم العواصف الهوجاء التي تضرب المنطقة.....وكل عام وانتم والوطن وقائد الوطن بألف خير.

استاذ العلوم السياسية جامعة البترا*

ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري*

كاتب في الشأن المحلي*