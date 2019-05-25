بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

منذ قيام إسرائيل على ارض فلسطين وهي تسعى جاهدة لقبولها ضمن دول المنطقة كدولة شرعية لها حق الوجود، بعد أن خاضت ثلاثة حروب مع العرب مكنتها من السيطرة الكاملة على أرض فلسطين من النهر الى البحر، إضافة الى هضبة الجولان السورية التي أعلنت ضمها في ثمانينات القرن الماضي وحضيت أخيراً باعتراف الرئيس الامريكي بسيادة إسرائيل عليها، وعلى صعيد القدس أوفى ترمب بتعهداته لاسرائيل باعتبار القدس عاصمة موحدة لها ودشن ذلك بنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس.

المتأمل بمجريات الاحداث يدرك ان كل ما تريده اسرائيل فعلته بدعم وتأييد كامل من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الامريكية، والاهم من ذلك ان امريكا كانت هيأت الفرصة امام اسرائيل لجمعها مع العرب في مؤتمر مدريد الذي تمخض عنه اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية باسرائيل وتوصل الاردن الى اتفاقية سلام مع الجانب الاسرائيلي وقبل ذلك كانت كامب ديفيد بين مصر واسرائيل، هذه خلاصة الجهود السياسية الاسرائيلية مدعومة بقوة من الغرب ويقابل ذلك حالة من التشرذم العربي والانقسام حتى على مستوى الداخل الفلسطيني فالحالة مزرية ولا تبشر بخير فحالة العداء مستعصية بين اكبر فصيلين فلسطينيين (فتح، وحماس).

نستنتج بعجالة ان كل ما تفكر به اسرائيل على ارض فلسطين حققته، واستطاعت ايضا ان تفرغ اتفاقية اوسلوا من مضمونها بعد تشييد مئات المستوطنات الاسرائيلية في اراضي السلطة الفلسطينية فاصبحت السلطة وفقا لهذا المنظور وكما يرى مواطنون فلسطينيون انها شركة حماية تأتمر بأمر الحكومة الاسرائيلية، كل هذه الاجراءات رافقها حالة من الاحباط والتضييق والتهميش على المواطنيين وخصوصا الشباب في الضفة الغربية وغزة.

الحديث عن صفقة القرن واشغال الناس بالموضوع خطة الهاء جديدة الغاية منها ليس التفكير بالخطر القائم بل الانشغال بالخطر القادم واصبح الناس يحللون ويطرحون التساؤلات عن المصير وكأن فلسطين لا تقع تحت الاحتلال والقضم والبلع الممنهج الذي تمارسه اسرائيل.

وفي خضم التحليل والتقييم والهرج والمرج جاءت دعوة امريكا لدول المنطقة لعقد مؤتمر اقتصادي اواخر شهر حزيران القادم في البحرين تحت عنوان السلام من أجل الازدهار ..ويبحث هذا المؤتمر فرص الاستثمار في الضفة الغربية وغزة.

المطروح على الساحة ما هي مآلات ودلالات هذا المؤتمر ومن الرابح فيه؟ هل هو من أجل نسيان الواقع السياسي القائم في فلسطين واشغال الناس بالاستثمار والمشاريع؟ أم لتضييع مزيداً من الوقت دون نتائج من أجل اعطاء اسرائيل شرعية أكبر للخوض في حوارات وسجالات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتطبيع المنطقة بالكامل.

الاردن في موقف لا يحسد عليه فالقوى السياسية تسن اسلحتها وسط حالة احتقان شعبية لتوجيه ضربة الى الحكومة اذا ما قررت المشاركة في المؤتمر، وبنفس الوقت تربط الاردن علاقة مميزة قائمة على المصالح مع الولايات المتحدة الامريكية ومساحة المناورة امام الحكومة لرفض حضوره محدودة للغاية بسبب الاصرار الواضح للحكومة الامريكية على السير قدما في خطواتها نحو تنفيذ خطة سلام جديدة في المنطقة وهي ما تعرف "بصفقة القرن".

مشاركة الاردن وحضوره المؤتمر سيبقية في دائرة الاحداث وسيتمكن من الاطلال على ما يخطط له في المنطقة حتى لا يكون آخر من يعلم، ولنا في التجارب السابقة ما يوضح الصورة، عندما تحاورت منظمة التحريرالفلسطينية مع الجانب الاسرائيلي بمسار سري وبرعاية امريكية دون علم الاردن على الرغم بأن الوفد الاردني والفلسطيني كانا وفداً مشتركاً، وقد انبثق عن التفاوض عام 1993ما عرف باتفاقية اوسلو.

الحراك الشعبي الضاغط على الرغم من أهميته فلن يكون عائق في وجه الحكومة وبالاساس لم يسفر عنه اي قيد عل ىسياسات الحكومة فاتفاقية الغاز على سبيل المثال قائمة ولم تتأثر والسير بمشروع الانبوب الناقل قائم، ومعظم المطالبات والاحتجاجات مرتبطة بحالة الشد والجذب التي تصبغ العلاقة بين القوى السياسية والحكومة، فكثير من القوى السياسية تسعى للحصول على الشعبية مهما كلف الثمن ومهما كان نوع الشعار الذي تستخدمه وهي تغازل عواطف الناس والشباب خصوصا مستغلة الاخطاء التي تقع فيها الحكومة بين الحين والاخر.

أما على الجانب الفلسطيني اعتقد وعلى الرغم من اعلانهم رفض المشاركة في المؤتمر إلا انهم يتعاملون مع واقع سياسي على الارض الفلسطينية يؤكد ان اسرائيل ماضية بسياساتها وان كل شيء يحصل هو لمصلحتها، ولكنهم محرجون لان ما وعدوا به الشعب الفلسطيني لم يتحقق منه شيء على أرض الواقع.

المؤتمر فرصة لاسرائيل للدخول من بوابة واسعة للمنطقة تحت شعار السلام من أجل الازدهار...ورغم كل ذلك يجب ان لا يبقى الاردن متفرجا فالحضور لا يعني الموافقة على ما يطرح لان الامر يتعلق بالاشقاء في فلسطين أولا وآخراً.

استاذ العلوم السياسية جامعة البترا*

ناشر موقع وطنا اليوم*

كاتب في الشان المحلي*