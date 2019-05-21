العمرو يكتب: استثناء الكفاءات نهج ام أخطاء تمارسها الحكومة

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو*

منذ تشكيل حكومته قبل عام تقريبا اعتمدت حكومة الدكتور عمر الرزاز في ملء الشواغر نفس الطريقة التي اعتمدتها الحكومات السابقة، وهي استثناء الكفاءات وتوزيع المغانم والمكاسب والوظائف العليا على المعارف والمحاسيب دون النظر الى الخبرات ومدى الرضى الشعبي عن مثل هذه القرارات، هذا السلوك الحكومي المبني على تجاهل رد فعل الناس والضرب بعرض الحائط لكل النصائح والانتقادات يعزز من فقدان الحكومة لرصيدها الشعبي، ويعزز فقدان الثقة لدى المواطن وبالتالي تتكرس حالة اليأس من أي حالة اصلاح منشودة، ويبقى الحديث عن الاصلاح مجرد كلام لا يقود الى نتيجة.

أكثر من مرة استمع لاحاديث وزراء عبروا أكثر من حكومة وفي جلساتهم الخاصة ودون أي تردد يقولون ان الفريق الوزاري غير متجانس ومعظم الوزراء يتعرفون الى بعضهم في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد التشكيل، وهنا مقتل الحكومة تجدها تضم فريق غير متجانس وكل واحد يتبع نهج معين وله مدرسة بطريقة التفكير، وله اجتهاداته وإدارته للامور فيُخضع عمل الوزراة للاجتهاد الشخصي والمزاجية ناهيك عن التدخلات من خارج جسم الحكومة.

في هذه الحالة بالتأكيد لن تكون الحكومة قادرة على وضع خطط وبرامج سياسية واقتصادية وسيقتصر دورها على تسيير الاعمال وتوزيع المناصب والمحاصصة بين المتنفذين في الحكومة، وهذه المهمة يمكن لاي شخص ان يؤديها بغض النظر عن خبرته ومستواه التعليمي، لا ننكر هنا ان الرهان كان على شخصية الرزاز الذي يتمتع بسمو الاخلاق ونظافة اليد وانفتاحه على الجميع وتقبل النقد البناء،لكن المثير ان شخصية الرزاز المحببة لم تتجسد عمليا في أداء الحكومة فغلب عليها الضعف والشللية والمحسوبية أكثر مما راهن عليه الاردنيين.

حالة الاحتقان وعدم الرضى وعدم القبول بالانخراط بسوق العمل وما يوفره من وظائف مهنية سببة حالة الشللية والمحسوبية التي تمارسها الحكومات المتعاقبة وهنا أي شخص خريج يحمل شهادة اول ما يتحدث به لماذا فلان يعين في هذا الموقع وانا لا وتبدأ المقارانات وحالة السخط بين الاقران، ونحن نسمعها يوميا من الشباب يتحدثون وبصوت مرتفع ان الواسطات والمحسوبية خربت البلد.

وللاسف حتى عندما تخطئ الحكومة نجدها تبرر وتدافع عن هذا الخطا بطريقة تشعرك بان الوضع لا يمكن اصلاحة ما دام الوضع يسير على هذا النحو، مثال اسوقه هنا بعد ان اتضح حجم التبذير الذي يمارس امام نظر الحكومة وعلى مسامعها في تشكيلة مجالس إدارات الشركات الحكومية والمبالغ الهائلة التي يتقاضونها فمثلا شركة المصفاة يتقاضى عضو مجلس الادراة فيها ما يقارب 6000دينار شهري بمعدل 72الف دينار سنويا ويعادل هذا الرقم راتب الرئيس الامريكي تقريبا بينما رئيس مجلس الادارة يتقاضى ضعف هذا المبلغ لا أريد الحديث عن الرواتب التي قد تصل الى ربع مليون دينار سنويا خلاف المياومات في بعض الشركات والمؤسسات الحكومية.

اعتقد كل هذا يمر امام اعين الحكومة التي تجلدنا كل يوم برفع الاسعار والضرائب بحجة صعوبة الوضع الاقتصادي.

نصيحتي للحكومة ان لا تنفصل عن الواقع الاجتماعي للمجتمع الاردني خصوصا بعد فشل الليبراليون الذين اثبتوا انهم لايجيدون الا الحلاقة على الصفر ولبس البذلات ذات الماركات العالمية، والوطن بالنسبة لهم وظيفة ، فانصح الحكومة بالانفتاح على القوى الاجتماعية والاخذ بوجهات نظرهم لتعزيز الثقة بين القاعدة ورأس الهرم .

الوطن مليء بالكفاءات في مختلف المجالات وهذه الكفاءات مجبولة بحب الوطن وتعظيمة وهو يعني لهم البيت والسكن والاستقرار والنهاية الابدية، الواسطة والمحسوبية والشللية عار يجب التخلص منه.

*استاذ العلوم السياسية والتربية الوطنية جامعة البترا

*ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري

*كاتب في الشأن المحلي