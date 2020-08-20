في ذكرى رحيل الأمير زيد بن شاكر

وطنا اليوم-عمان:في مثل هذا اليوم من كل عام يستذكر الأردنيون علماً من اعلامهم التي انتقلت الى رحمة الباري عز وجل لتستقر روحه الطاهرة في ذمة المولى وتبقى ذكراه خالدة في ضمير الشعب الردني الأمير زيد بن شاكر عرفة الأردنيون منذ كان ضابطاً منضبطاً في الجيش المصطفوي تدرج بالرتب العسكرية المترافقة مع الشهادات العلمية من الكليات الحربية في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية حتى تسلم قيادة الجيش العربي الأردني . الأمير زيد بن شاكر عرفناه رئيساً للديوان الملكي الهاشمي فكان من خيرة الرجال الذين تسلموا هذا المنصب الكريم وفي أيامه كان الأردنيون لا تفصلهم عن صاحب العرين أية حواجز فأحبه النشامى وبادلهم حباً بحب الأمير زيد بن شاكر تسلم رئاسة الحكومة وضم فريقه الوزاري نخبة من النشامى ما عرفوا الى الانتماء للوطن ولقائده ولشعبه .

الأمير زيد بن شاكر هو أبن الأمير شاكر رفيق درب الملك المؤسس وساعده الأيمن من الثلاثينات من القرن الماضي ومن الخمسينات من ذاك القرن التحق الأمير زيد بالقوات المسلحة الأردنية الباسلة وتسلم قيادة اللواء المدرع في معركة الكرامة ليبقى رفيقاً مخلصاً للملك الباني رحمه الله. وعاصر الملك المعزز ليبقى على ولاته وانتمائه للأردن ملكاً وشعباً الى أن أنتقل للرفيق الأعلى .

تبوأ الفقيد مناصب قيادية، ابرزها رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع ورئيسا للديوان الملكي الهاشمي، ومستشارا عسكريا للمغفور له جلالة الملك الحسين، وقائدا عاما للقوات المسلحة الأردنية، ورئيسا لهيئة اركان القوات المسلحة.

ولد الأمير زيد في الرابع من ايلول 1934 ، وفي الرابع من شباط 1996، منحه الملك حسين لقب أمير.

وحمل عددا من الاوسمة الأردنية والاجنبية، منها وسام النهضة المرصع عالي الشأن، ووسام النهضة الأردني من الدرجة الأولى، ووسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى.

المؤهلات العلمية

حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة من كلية فيكتوريا بمدينة الإسكندرية في مصر سنة 1951 م.

تلقى علومه العسكرية في الأكاديمية الملكية الحربية: ساندهيرست عام 1955 م.

التحق بكلية القيادة والأركان: ليفن وورث في الولايات المتحدة عام 1964 م.

اتقن العديد من اللغات، منها اللغة الإنجليزية ، واللغة الفرنسية ،واللغة الإيطالية واللغة الإسبانية.



حركة الضباط الاحرار الاردنيين

التحق في الجيش العربي الأردني وكان ضمن المجموعة الأولى للضباط الذين شكّلوا طليعة الجيش في حركته يوم 1/آذار/1956

المناصب التي شغلها

1955-1957 : مرافقاً للملك الحسين بن طلال

1957-1958 : مساعد ملحق عسكري في السفارة الأردنية ،بريطانيا

1964-1970 : قائد لواء مدرع وفرقة مدرعة

ترفع إلى رتبة عقيد والى قائد السلاح الملكي المدرع

ترفع إلى رتبة عميد والى قائد فرقة مدرعة

1 آب،1970 : أسند إليه منصب مساعد رئيس هيئة الأركان لشؤون العمليات

5 آذار، 1973 : عيّن رئيساً لهيئة الأركان ورئيساً للديوان الملكي الهاشمي ومستشار للملك الحسين بن طلال لشؤون الجيش العربي

تشرين أول 1974 : ترفع إلى رتبة فريق

8 كانون الثاني 1976: قائد عام للقوات المسلحة الأردنية

آب 1984 : ترفع إلى رتبة فريق أول

حزيران 1987 : ترفع إلى رتبة مشير

27 نيسان 1989 : رئيس الوزراء ووزير الدفاع

7 كانون أول 1989 : رئيس الديوان الملكي الهاشمي

21 تشرين الثاني 1991 : رئيس الوزراء ووزير الدفاع

14 تشرين أول 1993 : رئيس الديوان الملكي الهاشمي

8 كانون الثاني 1995-4 شباط 1996 : رئيس الوزراء ووزير الدفاع

الأوسمة

يحمل عددا كبيرا من الاوسمة الأردنية والاجنبية أهمها :

وسام النهضة المرصع عالي الشأن

وسام النهضة الأردني من الدرجة الأولى

وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى