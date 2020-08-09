وطنا اليوم - خاص: التقى فريق وطنا اليوم مع احد سكان عمان القديمة وهو السيد ممدوح البشارات ( ابوالشبل)، البشارات احد اعمدة عمان الذين سكنوا عمان القديمة منذ عشيرينات القرن الماصي وحافظ البشارات على الموروث الحضاري والفني لبيوت عمان القديمة حيث التقت كاميرا وطنا اليوم البشارات في منزله في حي الجوفة المطل على وسط البلد.

البشارات او ( الدوق) كما يحب أن يلقب يملك بيت الدوق في شارع الامير محمد في وسط البلد وقد حوله إلى متحف يعرض فيه كل مقتنيات وتراثيات عمان، ولم يرضى الدوق ان يفرط في الموروث الحضاري الذي اكتسبه مع الايام حيث يشكل البشارات بنك معلومات حول بيوت عمان القديمة واحيائها وازقتها وشوارعها، وحدثنا البشارات انه كان يذهب مع والده كل يوم جمعة من الجوفة إلى سقف السيل لمشاهدة الموكب الأحمر وموكب الفرسان لجلالة الملك الموسس عبدالله الأول الذي كان يمر بموكبه الذي يتكون من سيارات الأند روفر الحمراء آنذاك كل يوم جمعه من قصر رغدان إلى الجامع الحسيني مرورا بشارع طلال ويصطف سكان عمان والقادمين من خارج عمان لتحيته والترحيب به على طول امتداد شارع الملك طلال وشارع الأمير محمد. أشار ابوالشبل إلى أن إبان حقبة الثلاثينات كان ألمواطنيين تجمعون حول سقف السيل في منطقة الساحة الهاشمية حاليا وكانت عربات الشركس تتواجد هنا وعائلات عمان ممن عرفوا شوام عمان للبيع والشراء حيث يأتي ألمواطنيين من مناطق بعيدة عن عمان لبيع الاغنام والصوف وشراء بعض الحاجيات وكان شارع الملك طلال يعج بالحرفيين من صناع الفري وصناع النحاس، وكان اصلا يعرف شارع الحرفيين.، استوقفنا أثناء تجوالنا في الحي الذي يسكنه البشارات احد المنازل القديمة التي تم ترميمها ويعرف بديوان آل الجيلاني وهو مجاور لمنزل البشارات ويطل على حمام الحريات في وسط البلد، حيث تم تحويله بعد ترميمه إلى ديوان لعائلة الجيلاني، فيما تحركنا برفقة البشارات إلى منزل باطلالة بهيه ورائعة يطل على المدرج الروماني وهو خلف المدرج مباشرة وروى البشارات قصة هذا المنزل العائد إلى المرحوم علي البلبيسي وقد بناه بفترة الثلاثينات من القرن الماضي وكان يستخدم مطعم عرف باسم مطعم عمان، الا ان تم تحويله من قبل الامانه إلى مايعرف حاليا بيت الشعر ويتجمع فيه الشعراء والفنانيين ويشرف البشارات على المحافظة على بقاء الموقع بجمالية بيوت عمان القديمة.

تجولنا برفقة الدوق في ازقة وادراج أحياء عمان وشاهدنا احد الأجانب وهو ألماني الجنسية قد استأجر احد البيوت القديمة في حي الجوفة أقرب إلى وسط البلد وقد حول المنزل إلى موقع يجتمع فيه المثقفين والفنانيين الاجانب على شرفات المنزل العماني المطل على سوق الطيور. حول السيد ممدوح البشارات او ( الدوق) منزله إلى تحفة فنية حيث شاهدنا بعض الاعمده التي جمعها البشارات أثناء توسيع الشارع المقابل للمدرج الروماني و وجد بينها مذبح مسيحي صنع قبل مئات القرون على يد من بنا القعلة واحتفظ به في منزله تحفة فنية رائعة حافظ البشارات على كل تراثيات عمان ولم يهجر الأرض ولم يترك اي تحفة قديمة او (انتيكا) تدل على تاريخ عمان وحضارت اهله فترة العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي الا واحتفظ بها في منزله، وعند سؤاله كيف تعايش مع فترات الحظر الذي فرضت بسب وباء كورونا قال ابوالشبل " لم اعتد على الجلسات خارج منزلي وكل شي يتم صنعه في المنزل ولدي اكتفاء ذاتي حيث ازرع البندورة والخيار والكوسة في حديقة المنزل لذلك لم احتاج اي شي من السوق الذي أغلق بسبب الحظر الشامل في بدايات ازمة كورونا إبان فترة الحظر وهو ماسهل علي التعايش مع نفسي انا وزوجة السيدة باسمة بشارات". ممدوح بشارات او ابوالشبل او ( الدوق) كما يحب أن يتم تسميته يتمتع هو وزوجته باسمة بشارات بصحة جيدة حفظه الله، وقد غمرنا بلطفه وكرمه وامدنا بمعلومات قيمة وتاريخية عن عمان القديمة وبيوتها وتجمعاتها معلومات غائبة عن كثيرين من ابناء الجيل الحالي وحتى الاجيال الماضية سعدنا برفقة الدوق الذي اعدنا بذكريات إلى عشيرينات وثلاثينيات القرن الماضي وإذ تهيب وطنا اليوم بامانة عمان ممثلة بامينها الدكتور يوسف الشواربه ضرورة الالتفات إلى هذا المخزون التاريخي الذي يملكه السيد ممدوح بشارات والاستعانه به لتوثيق وارشفة وتأطير كل جوانب حياة العمانيين في عشيرينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، وتضيف وطنا اليوم مقاطع فيديو وصور جولة فريق وطنا اليوم برفقة السيد ممدوح البشارات ( الدوق).