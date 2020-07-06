الشهيد العقيد الطيار المقاتل ملوح عواد صالح ابوزيد

#الشــهيد العقيــد #الطيار المقاتــل ملوح عواد صالــح عبداالله أبو زيــد

بتاريخ 21 تشرين اول 2003 الساعة 1500:

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ان طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الاردني تحطمت مساء امس الاول اثناء قيامها في مهمة تدريبية مما ادى الى استشهاد قائدها المقدم الركن الطيار ملوح عواد صالح ابو زيد ومساعده الملازم الطيار مالك غازي عبدالله السخني.

بهذا الخبر زف نبأ استشهاد العقيد الطيار المقاتل ملوح عواد صالح ابوزيد

واعرب رئيس هيئة الاركان المشتركة عن تعازيه الحارة لاسرتي الشهيدين مشيدا بمناقبهما مواليد مدينة سحاب عام (١٩٦٠) تلقى دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس المدينة ثم التحق بعد ذلك ليدرس الحقوق في الجامعة الأردنية عام (١٩٧٩) إلا أن هاجســه والــذي كان يــراوده منذ الصغــر ويحدوه الأمل بأن يكون واحداً من فرســان ســلاح الجو الملكي، فبعد مرور عام على التحاقه بالجامعة الأردنية تحققت لديه هذه الرغبة والتحق بســلاح الجو في (١٨ تشرين الثاني ١٩٨٠) كتلميذ مرشح طيران في كليــة الملك حســين الجوية التي بدأ فيها حياته العســكرية حيث تلقــى علومــه التدريبية إلــى أن تخرج منها طيــاراً برتبة ملازم/٢، وبتاريخ (٢٥ شــباط ١٩٨٣) أكمل المشــوار فتدرج في المناصب وعمل طياراً ً مقاتلاً في قاعدة الأمير حسن الجوية للعمل كمدرب طياريــن علــى طائــرة «البلدغ» ثم نقــل بعد ذلك للعمــل كطيار مقاتل في قاعدة الملك فيصل بن عبدالعزيز الجوية الســرب التاسع عــام (١٩٩٤) ليعــود بعدها عــام (١٩٩٦) كقائد رف ومدرب طيارين في قاعدة الأمير حسن الجوية. ثم قائد للسرب التاسع في قاعــدة الملــك عبدالعزيز الجوية في تموز مــن عام (٢٠٠٢)، وبعد ذلك عين قائداً لجناح الطيران في القاعدة.

أُوفد الشــهيد الطيار ملوح أبو زيد بعد ذلك للاشــتراك بعدة دورات خارجيــة كان مــن أهمهــا مــدرب أكاديمــي فــي الولايات المتحــدة الأمريكيــة لمدة عــام، ودورة طيران تأسيســية في المملكة العربية السعودية، ودورة مشرف طيران في المملكة المتحدة وعمل بعد ذلك رئيســاً لشــعبة التدريب التعبوي، بالإضافة إلى العديد مــن الــدورات المحليــة في مجــال الطيــران.

وكان الشــهيد أبو زيد يتصــف بالصفــات الحميدة التي حببته بكل مــن عرفه فكان مميزاً فــي عملــه ومبدعاً، ونال العديد من الأوســمة والشــارات من أهمها وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الثالثة.

واســتمر الشــهيد في تأدية واجبه إلى أن قضى شهيداً في ٢١ تشــرين أول من عام ٢٠٠٣ أثناء قيامه بمهمة تدريبية هو وزميله

الذي استشــهد معه بنفس المهمة الشهيد الطيار مالك السخني.

رحمهما االله رحمة واسعة وأدخلهما فسيح جناته.