الرئيسية | ذاكرة الوطن الذكرى السادسة لرحيل حكمت مهيار مدير الامن العام الاسبق

وطنا اليوم-تصادف يوم غد الثلاثاء الذكرى السنوية السادسة لرحيل المغفور له بإذن الله تعالى اللواء حكمت مهيار أحد رجالات الأردن المخلصين وأحد أعمدة ومؤسسي الأجهزة العسكرية الاردنية الذي خدم وطنه وأخلص لقيادته. وأمضى الفقيد مهيار حياته في الخدمة العسكرية منذ عهد إمارة شرق الاردن ، حيث ولد في مدينة السلط عام 1916 وخاض حرب عام 1948 مدافعا عن ثرى فلسطين وقائدا للسرية السادسة عشر في الجيش العربي التي تمكنت من احتلال المستعمرات الصهيونية في منطقة الخليل وأهمها مستعمرة كفار عصيون. وتبوأ الفقيد العديد من المناصب الهامة حيث كان أول رئيس للمباحث العامة بعد تعريب الجيش العربي ومديرا للأمن العام ومحافظا للعاصمة . وتقلد الفقيد أرفع الأوسمة العسكرية والأردنية أهمها : وسام النهضة عالي الشأن من الدرجة الأولى، ووسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الأولى، ووسام الاستقلال من الدرجة الاولى، ووسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى. وبعد خدمته العسكرية الطويلة كان للفقيد مساهمات في خدمة المجتمع المدني ، حيث كان يرأس جمعية دار الأيتام الاردنية حتى وفاته اضافة لعضويته في جمعيات خيرية مع عدد من رجالات الوطن مثل جمعية أصدقاء الجامعة وجمعية رعاية أسر الشهداء وغيرها.

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