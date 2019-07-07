الذكرى الثانية لرحيل شيخ مشايخ الكرك الشيخ سلطان جميل المجالي

في ذكرى رحيل الرجال ..ابن الرجال اللي بهم يفخر الطيب افعالهم بيض الورق ماحصره اللي طيب افعالهم تسامت عز ربعه في نهار المظلمات شمس صيته عن نواظرنا توارت يوم ودع الدنيا



لتبقى الأعمال الطيبة وحدها لهؤلاء الرجال هي شواهد عطائهم في الدنيا ورصيد فوزهم في الآخرة.

ذكرى رحيل المرحوم شيخ مشايخ الكرك والزعيم سلطان بن جميل المجالي (أبا جميل) .



رحل ومعه قطعة من التاريخ أما ذكراه الغاليه ستبقى معنا خالده إلى أن نلتقي في ظل عرش الله بفضل.

الشيخ أبا جميل



احد رجالات الرعيل الأول الذين اثروا تاريخ الاردن والعشائريه وساهموا بتأسيس مؤسساتها وثوابتها ورث الزعامة كابر عن كابر من عشيره اردنية عشقت ثرى الوطن وحب تضحيه والجهاد والكرم والجود نشأ فارسا شامخااردنيا عربيا يرى الجهاد سبيلا للخلاص من اعداء الوطن فلم يتوانا يوما من تقديم الغالي والنفيس لنصرة قضايا الوطن والقضايا العشائريه بكل إخلاص وتفان التزاما بالشخصية العربية الأصيلة النابعة من دينه وتراثه وقيمه التي ورثها عن الآباء و الأجداد



وان غيب الموت الشيخ والزعيم أبا جميل فلن يغيب عن الاردنيين الشرفاء تاريخه الناصع الذي حفل بالبطولة والتضحية والفداء وستبقى ذكرى مناقب الفقيد الكبير وسيرته الحافلة بالبذل والتضحية والعطاء والتسامح على المدى صفحة مضيئة في تاريخ الاردن .



رحمه الله السيره العطره وأسكنه فسيح جناته.