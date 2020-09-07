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نعي فقيد الأمتين العربية والإسلامية الشيخ صباح الاحمد الصباح امير الكويت
وطنا اليوم- ينعـــــــــى الدكتور محمد الذنيبات رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية ونائب الرئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وجميع العاملين في مختلف مواقع الشركة الراحل الكبير المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "أمير دولة الكويت الشقيقة"
ويتقدمون إلى قيادة وحكومة وشعب الكويت الشقيق بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة الأخوية في هذا المصاب الجلل فقيد الأمتين العربية والإسلامية رجل الحكمة وأمير الانسانية الذي كرس حياته لخدمة وطنه وأمته وبذل كل جهد لوحدة الصف العربي.
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