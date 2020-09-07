الرئيسية | وفيات وفاة الوزير الأسبق سامي جودة والد العين ناصر جودة

وطنا اليوم-عمان:انتقل الى رحمته تعالى السياسي الأردني والوزير والعين الأسبق سامي جودة، والد وزير الخارجية الأسبق ناصر جودة.

وولد سامي جودة عام 1925، وتقلى تعليمه في الكلية الابراهيمية بالقدس ثم حصل على شهادة البكالوريوس العلاقات العالمية والحكومية من سان فرنسيسكو عام 1954 والماجستير في نفس التخصص والجامعة عام 1955. كما حصل على شهادة الدكتوراه علوم العلاقات العالمية والحكومية بواشنطن عام 1956.

وشغل جودة العديد من المناصب أبرزها:

- 1957-1958 مدير مطار في وزارة الطيران المدني

- 1958-1959 وزير مواصلات

- 1957-1961 عضو مجلس النواب عن منطقة رام الله

- 1961 مدير ميناء العقبة

- 1962 وكيل ديوان المحاسبة

- 1964 مدير دائرة ميناء العقبة

- 1965 رئيس سلطة قناة الغور الشرقية

- 1966 محافظ في وزارة الداخلية

- 1966 محافظ معان

- 1967 – 1968 وكيل وزارة الداخلية

- 1968 رئيس ديوان الموظفين

- 1969 - 1970 وزير الاقتصاد الوطني

- 1985 - 1988 وزير دولة للشؤون البرلمانية

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