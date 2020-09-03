الرئيسية | وفيات نهار عبدالرزاق الخرابشة يعزي ابناء العمومة معالي د. سعد الخرابشة

مشاركة عزاء يتقدم السيد نهار عبدالرزاق عواد الخرابشه ( ابو علاء) وأبناءه بأحر التعازي والمواساة من أبناء العم معالي د سعد الخرابشه _ابو انس والأستاذ حسين / ابو مصعب والمهندس حسن/ابو صهيب وحسني /ابو قصي ومحمد / ابو حمزه بوفاة والدهم ابن العم المرحوم الحاج حمدالله السلامه السليم الخرابشه (ابو سعد) اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم افسح له في قبره مد بصره اللهم تجاوز عن سيئاته وادخله الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب هو ووالدينا وجميع موتى المسلمين والمؤمنين. أعظم الله اجركم ورحم الله فقيدكم وانا لله وانا اليه راجعون.

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