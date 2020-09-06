الرئيسية | وفيات ناصر الخزاعله يعزي آل حداد الكرام بوفاة ابنهم الشاب قصي غازي حداد

وطنا اليوم-أل حداد عامة واسرة الفقيد خاصة نشاطركم الاسى والالم والحزن حيث تلقينا صباح اليوم 6 / 9 / 2020م خبر محزن ومفجع وصادم (رحيل الدكتور الشاب قصي غازي حنا عطيوي حداد) ابن الاخ والصديق الغالي :الاستاذ الاعلامي غازي حداد.. ولا يوجد هناك قسوه وألم اكثر من هذا المصاب الجلل ََ ونتقدم من الاعزاء ابو قصي وأم قصي وأخيه المهندس عدي واخواته ول جميع محبي واصدقاءالمرحوم وال حداد الكرام بأحر التعازي القلبيه والمواساه.. راجين من الله ان يلهمهم الصبر والسلوان وأن يجبر كسركم ولا يسعنا الا أن نقول ما يرضي الرب مؤمنون بالقضاء والقدر والبقاء لله وحده

6 /9 / 2020م

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