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الاستاذ الدكتور موسى سلامة اللوزي في ذمة الله
وطنا اليوم - انتقل الى رحمة الله الاستاذ الدكتور موسى سلامة فالح اللوزي، رئيس الجامعة الأردنية/ فرع العقبة الاسبق.
والمرحوم باذن الله شقيق النائب أحمد اللوزي والمهندس عمر اللوزي مدير المدينة السابق في امانة عمان.
ونظراً للظروف الراهنة أعلن ذووه أنه لا يوجد بيت عزاء و تقبل التعازي من خلال الهاتف و التواصل الاجتماعي.
انا لله وانا اليه راجعون
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