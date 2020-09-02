الرئيسية | وفيات الاستاذ الدكتور موسى سلامة اللوزي في ذمة الله

وطنا اليوم - انتقل الى رحمة الله الاستاذ الدكتور موسى سلامة فالح اللوزي، رئيس الجامعة الأردنية/ فرع العقبة الاسبق. والمرحوم باذن الله شقيق النائب أحمد اللوزي والمهندس عمر اللوزي مدير المدينة السابق في امانة عمان. ونظراً للظروف الراهنة أعلن ذووه أنه لا يوجد بيت عزاء و تقبل التعازي من خلال الهاتف و التواصل الاجتماعي. انا لله وانا اليه راجعون

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