 وطنا نيوز -الاستاذ الدكتور موسى سلامة اللوزي في ذمة الله
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الاستاذ الدكتور موسى سلامة اللوزي في ذمة الله
التاريخ : 05-09-2020 10:55:04 المشاهدات: 1991

وطنا اليوم - انتقل الى رحمة الله الاستاذ الدكتور موسى سلامة فالح اللوزي، رئيس الجامعة الأردنية/ فرع العقبة الاسبق.

والمرحوم باذن الله شقيق النائب أحمد اللوزي والمهندس عمر اللوزي مدير المدينة السابق في امانة عمان.

ونظراً للظروف الراهنة أعلن ذووه أنه لا يوجد بيت عزاء و تقبل التعازي من خلال الهاتف و التواصل الاجتماعي.

انا لله وانا اليه راجعون


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