وفاة طالبة بالصف العاشر في عمان

وطنا اليوم-عمان:نعت وزارة التربية والتعليم طالبة الصف العاشر في لواء ماركا جاردينيا رافع الرافعي التي وافتها المنية أمس الخميس.

وقالت الوزارة "ليس هناك أصعب وأقسى من شعور الفقد حين يداهمنا الموت على عجلٍ في عزيز..حين يكتمل حضور الطالبات وتبقى (جاردينيا رافع الرافعي) وحدها من تتلحف

الغياب،..عندها فقط ستبكي جدران المدرسةِ وساحاتُها وحتى غرفُها الصفيَّة حدادًا على زهرةٍ من زهرات الصف العاشر".

وتقدمت الوزارة بالتعازي إلى أسرة مدرسة انيسة بنت كعب الثانوية ، طالباتٍ ومعلمات وإداريّات.

وبدورها نعت مدرسة انيسة بنت كعب الثانوية عبر صفحتها على موقع " فيس بوك" الطالبة المتوفاة سائلة الله أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.