الرئيسية | وفيات المحامي وائل عمرو في ذمة الله

وطنا اليوم- ال عمرو وال الصاحب واقربائهم و انسبائهم ينعون ببالغ الحزن و الاسى فقيدهم الاستاذ وائل محمد فايز عبد المعطي عمرو(ابو سمير) زوج الفاضله مي سمير محمد الصاحب ووالد كل من المحامي سمير و فرح وشقيق كل من المرحوم ايمن و خالد والمحامي رجائي و ايمان والذي وافته المنيه ظهر اليوم الأربعاء الموافق ٨/١٢ وسيشيع جثمانه الطاهر الى مثواه الاخير في مقبرة سحاب وذلك بعد صلاة العصر، هذا و ستقام صلاة الجنازه في مسجد مقبرة سحاب ونظرا للظروف الراهنة لن يتم إقامة مراسم تقبل التعازي والاكتفاء بقبول التعازي من خلال الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعيه.

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