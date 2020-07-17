الرئيسية | وفيات زوجة سليمان باشا غنيمان في ذمة الله

نعي فاضلة "كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور" تنعى عشيرة الغنيمات وأنسباءهم وفاة المرحومة الحاجة هند عبدالفتاح الغنيمات أم خلدون زوجة سليمان غنيمات أبو خلدون ووالدة كل من المرحوم خلدون و الفاضلة خلود والأستاذة جمانة والدكتور جرير والدكتور علي والدكتور عاصم والسيد محمد والأستاذ مطيع والأستاذ طلال والمهندس طلحة والدكتورة مجد والدكتور معتز الدفن بعد صلاة الظهر في مقبرة النبي يوشع عليه السلام اليوم السبت ٢٥/٧/٢٠٢٠ تقبل التعازي في منزل سليمان غنيمات أبو خلدون إنا لله وإنا إليه راجعون

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